Banca abierta: qué es, cuáles son sus beneficios y por qué revoluciona el sector financiero

Cada vez son más las instituciones encaminadas hacia modelos de negocio que utilizan la tecnología para ser más eficientes y expandirse con mayor rapidez. En la industria financiera, el Open Banking o Banca abierta es una de esas opciones dispuesta a generar una revolución global con beneficios tanto para las entidades como para los usuarios.

Para entender esa revolución, habla Jorge Ruiz, CEO de FinConecta y uno de los líderes mundiales del FinTech (desarrollo del sector financiero a través de la tecnología), quien compartió sus conocimientos durante su participación como conferencista en Andicom 2020, el congreso internacional que reunió a 140 expertos de la industria TIC.

Qué es el Open Banking o Banca Abierta

“Open Banking es un camino a través del cual las instituciones financieras pueden monetizar activos que tienen hoy. Y otros integrantes del mercado pueden generar nuevas soluciones financieras”, explica Jorge Ruiz.

“El Open Banking se empieza a ver más en Colombia en términos de una opción de cómo generar más recursos para la industria financiera, pero también de poder generar nuevos servicios financieros para gente que hoy en día no tiene acceso”, agrega.

Beneficios del Open Banking

“Promueve que las instituciones financieras abran sus plataformas para que otros puedan conectarse para crear servicios financieros que les ofrezcan a los que tienen cuenta en esa entidad. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta en una institución financiera. Cuando esa entidad entre a Open Banking, ellos van a tener que permitir que una Fintech u otro banco u otra empresa que quiera tener el historial del usuario de cómo ha estado pagando sus cuentas, pueda jalar ese historial y con eso darle un préstamo.

Usted como usuario tiene el beneficio de que la información que está en la institución financiera no le pertenece a esa institución sino a usted, lo que le permitirá al usuario poder compartir esa información con otros que le ofrezcan servicios. Es como lo que ocurrió con los celulares y la portabilidad.

Para la institución financiera, son dos los beneficios generales: uno, poder innovar más rápido, tener soluciones más rápidas todo el tiempo. Y dos, poder monetizar la información o los servicios que tiene de los clientes en el banco. El que va a utilizar la información del usuario para darle un servicio tiene que pagar al banco que está custodiando esa información. Es una nueva manera de hacer finanzas”.

Seguridad e integración de soluciones

“Algunas Fintech lo que le pueden ofrecer es seguridad en la información. El hecho de que tengan las API publicadas no significa que usted pueda tener acceso a esas API. Cuando alguien las quiera usar, tiene que pedir una autorización al banco. Una vez que el banco haga su análisis y le dé permiso, cuando el que presta el servicio vaya a jalar los datos específicos de una persona, la persona también le debe dar la aprobación de utilizar sus datos.

Se pasa por diferentes momentos de aprobación de personas y entidades, con lo cual el proceso es bastante seguro”.

¿Qué es lo que más se está moviendo en Fintech en América Latina?

“Las empresas Fintech que prestan servicios a personas directamente: uno es pagos y otros es préstamos. Las de pagos facilitan el b2c, enviar dinero de una persona a otra o poder pagar por ciertos productos. Y las de préstamos, están prestando dinero de manera más rápida que las instituciones financieras tradicionales y, en algunos casos, más eficientes en términos de costos.

En el grupo b2b, es decir, las que les prestan servicios a las instituciones financieras, la tendencia hoy es que esas instituciones puedan digitalizar la interacción con el cliente ya sea a través de chatbots, de inteligencia artificial, de aperturas de cuenta donde la gente no tenga que ir a las sucursales.

Cuando se va a Estados Unidos y Europa, está creciendo el tema de inversiones. Cómo la gente puede invertir automáticamente sin tener a un asesor de inversiones. Son algoritmos que le ayudan a invertir en la bolsa o en cualquier mercado en el que quiera participar”.

Bancos digitales, la otra tendencia

“Los bancos digitales no tienen sucursales. Se abre la cuenta a través del celular o la computadora. Son más baratos, no piden saldos altos para tener la cuenta. Normalmente, no tienen comisiones de administración.

Estamos viendo cada vez más cuentas de soluciones digitales. En Colombia, ya hay un par de bancos digitales. Y sé que hay dos o tres en creación”.

Colombia y sus Fintech

“Colombia es un país importante en el tema Fintech en América Latina. Mucho tuvo que ver que crearon una asociación de empresas Fintech que hizo un gran trabajo agrupándolas, pero también hablando con el ente regulador y con varias instituciones financieras.

Por otro lado, hay varias empresas Fintech en Colombia que están prestando servicios internacionalmente. La pandemia de coronavirus Covid-19 lo que ha permitido es que los servicios digitales financieros o no financieros tengan la posibilidad de crecer más y que lo hagan también fuera de los países donde se generan.

Las entidades financieras que se asocian con Fintech para acelerar su digitalización son las que avanzarán más rápido, porque no necesitan desarrollar su propia tecnología, se apalancan en lo que ya está y si trabajan con un marketplace, como FinConecta, un lugar donde se puede encontrar todo tipo de Fintech, lo podrán hacer mucho más rápido”.

El cambio de chip

“La gran competencia está en qué tan rápido puede hacer que una persona abra una cuenta de servicios financieros de una manera digital. Las Fintech con las que trabajamos lo que hacen es acelerar el proceso y poder digitalizar los pasos que hoy en día se dan.

Por ejemplo, Apple Card, la tarjeta de crédito que sacó Apple en Estados Unidos y otros países. Con cinco clics, en menos de dos minutos el usuario tiene una tarjeta aprobada y funcionando en su teléfono.

La digitalización no es tema de tecnología. La tecnología es una herramienta a través de la cual se logran los cambios. Es por eso que el cambio de chip se debe dar en la gerencia del banco, que tiene que entender cuáles son los nuevos modelos de negocios que utilizan tecnología.

No son modelos tecnológicos para cambiar el modelo de negocio. Son modelos de negocio que utilizan tecnología para ser más eficientes.

No se trata de invertir en tecnología sino en cómo utilizar la tecnología. Ya no se compra tecnología sino en pagar su uso”, puntualizó el experto en transformación digital Jorge Ruiz.