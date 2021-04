Chilenos ganaron demanda a Apple y la compañía deberá pagarles $3,4 millones de dólares

En total 150.000 usuarios en Chile ganaron una demanda contra Apple por ‘obsolescencia programada’ en los productos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE.

¿La razón?

Estas referencias presentaron un rendimiento inferior luego de que se realizaron las actualizaciones programadas por la marca, antes del 21 de diciembre de 2017. Uno de los problemas principales reportados por los usuarios fue el consumo más rápido de la batería, además de sobrecalentamiento del equipo y apagones repentinos.

La acusación se debió a que Apple acortó a propósito la vida de algunos dispositivos, para con esto lograr que los usuarios adquirieran nuevo productos.

El abogado de los consumidores, Juan Sebastián Reyes, declaró a la agencia AFP, que los usuarios afectados deberán acreditar el bajo rendimiento de los dispositivos para recibir el valor que les corresponde del dinero ganado por la demanda.

En total Apple deberá pagar a los usuarios chilenos $3,4 millones de dólares y cada cliente recibirá una compensación máxima de $50 dólares, que podría disminuir si el teléfono perteneció a más de una persona.

La compañía, por su parte, ya ha reconocido en declaraciones pasadas que en efecto ralentizaba sus productos a medida que se hacían “viejos” y que los apagones eran con el fin de prolongar su vida útil.