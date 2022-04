¿Cómo cuidar su salud al usar dispositivos digitales?

¿Alguna vez ha medido el tiempo que pasa en su celular? En promedio, según estudios realizados por We Are Social y Hootsuite, líder mundial en gestión en redes sociales, en Colombia los usuarios pueden pasar hasta 10 horas y 7 minutos por día en Internet y solo en redes sociales el tiempo destinado es de 2 horas y 27 minutos. ¿Sorprenden estos números? Seguramente no, porque para nadie es un secreto que por cuenta de la pandemia el uso de dispositivos digitales se incrementó. El problema surge cuando se normalizan esos comportamientos que sí pueden representar a largo plazo un riesgo para la salud.

Daniel González, profesional de salud y tecnología, lo resume así: "La tecnología fue clave en la pandemia porque acortó las distancias, nos acercó y nos obligó a cambiar nuestros hábitos. Pero, el uso desmedido de estos dispositivos por ejemplo en redes sociales o juegos en línea puede influir en sintomatología como dolor de cabeza, estrés del sueño, entre otras".

Y es justamente ahí, en "fijar límites" para el uso de la tecnología, en donde el panorama se vuelve borroso. González habla de mandamientos o reglas claves: "No se trata de no usar estos dispositivos que llegaron para quedarse y que además son herramientas de trabajo, sino de ser conscientes, por ejemplo, de la necesidad de reservar momentos para la desconexión. Esa es una regla de oro que deberíamos implementar y hay dispositivos que cuentan con control de tiempo instalados o aplicaciones que nos permiten lograrlo".

Otra recomendación clave, explica González, es monitorear el tiempo que pasamos en redes sociales. Y es que las cifras de los estudios hablan de que más del 58% de la población total del mundo usa estas plataformas. "Podemos dedicar un espacio en el día solo para el uso de las redes sociales, un tiempo que sea proporcional a otras actividades de interacción presencial con los otros y de descanso para los ojos", indica.

También es clave asignar servicios útiles a los dispositivos con límite de tiempo. "Por ejemplo, si voy a hacer un pago en línea, ser consciente de que usaré el equipo estrictamente para realizar una acción como esta, que además no puede superar los dos minutos; lo mismo cuando se trata de agendar una cita médica. Si no hacemos este uso consciente, podemos estar dedicando incluso más del 70% del tiempo del día, frente a la pantalla, lo que a largo plazo sí puede representar riesgos para la salud".

Uso de redes según la edad

En el caso de los niños, sugiere González, no superar la hora en el uso de redes sociales. "Posiblemente les parezca imposible ajustar la interacción a este tiempo, pero vale la pena hacer el esfuerzo, porque esto se ve reflejado luego en mayor interacción social de los más pequeños", puntualiza.

Vale la pena aclarar que estas recomendaciones cambian según la edad: "aunque no hay consenso, se sugiere para menores de 3 años no superar los 20 minutos; y entre los 6 y 14 años, mi recomendación es no superar la hora y la hora y media frente a la pantalla en el día", añade González. Para los jóvenes, no se trata sólo de fijar el tiempo, sino de hacer un acompañamiento en el uso que se le da a estas plataformas; y en el caso de los adultos, también fijar intervalos cada vez más largos por hora en el que se haga una desconexión digital.

Otros mandamientos para una mejor salud digital incluyen verificar la información que se consulta en redes sociales, ser consciente de que no todo se debe compartir y publicar, hacer pausas activas, utilizar accesorios como manos libres para evitar dolores musculares y ubicar el celular en espacios distantes a la hora de dormir.