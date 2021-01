Olvidó contraseña y ahora solo le quedan dos intentos para no perder millonaria suma de bitcoines

Stefan Thomas es un programador alemán que reside en Estados Unidos . En 2011 realizó un video animado en el que contaba qué es un bitcoin y le pagaron en esa criptomoneda 7.000 por su servicio.

Gracias al crecimiento de este sistema de intercambio ahora tiene 220 millones de dólares, pero los podría perder porque no puede acceder a ellos.

Thomas escribió en un papel la contraseña con la que puede desbloquear un disco duro, llamado IronKey, en el que están las claves para la billetera digital. Ese papelito se perdió.

(Vea aquí: CEO de empresa canadiense murió y se llevó a la tumba la contraseña de una fortuna )

Para ingresar a los datos hay diez oportunidades, de las cuales ya gastó ocho. De no proporcionar la clave correcta en los dos últimos intentos, podría quedarse sin la millonaria suma.

El programador confiesa que se ha sentido desesperado tratando de recordar la contraseña para acceder a los bitcoin, así que para no vivir estresado decidió guardar el disco en un lugar seguro a la espera de que expertos resuelvan una manera de descifrar contraseñas.

Publicidad

“Llegué a un punto en el que me dije a mí mismo: 'Que quede en el pasado, solo por tu propia salud mental'”, dijo al medio estadounidense The New York Times .