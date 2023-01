Contradicciones que hicieron sospechar que niña no murió tras caer, según su papá, de un lavadero

Luego de los exámenes forenses entregados por Medicina Legal, las autoridades determinaron que los hechos no se presentaron como inicialmente el hombre lo manifestó.

La menor de apenas cuatro años de edad no murió producto de una caída en el lavadero, así lo confirmó este martes la Fiscalía al revelar nuevos detalles en la investigación del caso.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Decepaz, Distrito de Aguablanca, oriente de Cali.

Con un delicado cuadro de salud llegó la pequeña a un centro asistencial, llevada por su propio padre quien manifestaba que su hija había tenido un accidente mientras lavaba una ropa. Según su versión, la niña resbaló y cayó del lavadero.

"Da dos versiones distintas. Eso empieza a despertar sospechas, porque se habla de una caída de un asiento, cuando la menor supuestamente estaba lavando una ropa y pretendía colgarla, y otra versión era que se había caído por unas gradas y su cabeza había quedado incrustada en medio de unas rejas. Dos versiones completamente contradictorias", explicó Carlos Mauricio Escobar García, director (e) Seccional de Fiscalías.

Por la gravedad de las lesiones que tenía, la menor fallece minutos después en el centro asistencial. Desde ese momento, las autoridades iniciaron con la investigación.

De acuerdo con los resultados arrojados por Medicina Legal, investigadores de la Fiscalía llegaron a la conclusión que la menor habría muerto debido a contundentes golpes ocasionados presuntamente por su padre y que terminaron comprometiendo varios órganos vitales.

“Además de encontrar contusiones, se evidencia una serie de daños abdominales con estallido de órganos vitales. Por ejemplo, tenía el hígado estallado, laceraciones en riñones, también en bazo y estómago. Medicina legal dice que no es consistente la versión del padre con las lesiones halladas”, dijo Escobar.

Conocidos estos detalles, las investigaciones siguieron su curso y se logró una entrevista con la madre de la menor, quien manifiesta que ella cedió a entregarle a la menor porque el señalado (padre biológico) no había compartido con la niña, pues constantemente viajaba a Ecuador.

Además, según el testimonio de la mujer, el investigado ya había presentado episodios agresivos, pues sería también consumidor de estupefacientes.

“El hombre le dice que se la deje tener tres meses, la mamá cede porque él no había compartido con la menor, la mama tenía la custodia de la niña y se la cede al hombre. Él tenía una compañera permanente, pero no estaba con ella en ese momento”, añadió el funcionario.

Por este hecho, según informó el ente acusador, al señalado se le imputó el delito de feminicidio agravado, por lo que podría llegar a ser condenado a más de 40 años de prisión.

Se espera que se adelante el juicio contra este hombre luego de recopiladas todas las pruebas que reposan en poder de la Fiscalía.