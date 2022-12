Dos horas aumentará la restricción de pico y placa en Cali a partir del 1 de julio

Autoridades municipales señalaron que, desde el próximo mes, la medida para vehículos particulares regirá de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

"A partir del próximo 1 de julio se hará la modificación. Esto se toma con el fin de aliviar la circulación debido a la creciente cantidad de vehículos que se presenta de 9 a 10 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde", sostuvo el Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali.

La decisión generó inconformidad en algunos conductores caleños, quienes aseguraron no estar de acuerdo con la nueva medida. "Siento que es una presión para que paguemos el cobro por congestión, que inicialmente no le dio resultado al Alcalde. Creo que progresivamente nos van aumentar el horario hasta llegar al pico y placa del día completo o de dos días, como pasa en Bogotá y en Medellín", expresó Laura Acosta.

Cabe recordar que, además del incremento en el horario en la restricción, a partir de julio también cambiará la rotación del pico y placa.

Desde las 6:00 a.m. regirá el nuevo pico y placa para particulares en...

Foto: archivo Noticias Caracol