Duque anunció captura de alias '55', máximo líder de los Pachenca y “asesino de líderes sociales”

El presidente de Colombia, Iván Duque, arribó al Cauca para encabezar un concejo de seguridad y analizar allí recientes hechos de violencia registrados en algunos municipios del departamento. Al término de la reunión, anunció una importante captura.

“Quiero informarle al país que en una operación meticulosa, de inteligencia y acción operativa, fue capturado hoy alias 55, máximo cabecilla de los Pachenca, asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y también involucrado en redes de proxenetismo”, afirmó.

Además de manifestar también que el criminal perteneció a las mal llamadas autodefensas de Hernán Giraldo, líder paramilitar condenado por narcotráfico en Estados Unidos hasta el 2033, el mandatario anunció acciones judiciales en nueve municipios de Nariño y Cauca para dar con los responsables de las recientes masacres en ambos departamentos.

Tras dar a conocer la captura del líder de los Pachenca, banda cuya actividad delincuencial se extiende desde Barranquilla hasta La Guajira, recordó la recompensa de mil millones de pesos por alias ‘Mayimbú’ y alias ‘Marlon’, de las disidencias de las FARC.

Clamor ciudadano en Cauca

Los habitantes del departamento también aprovecharon la visita del jefe de Estado para hacerle varias peticiones.

Nilson Liz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca, le pidió al Gobierno nacional mayor inversión social, con políticas y recursos, para hacerle frente al grave problema de violencia que se registra en la zona rural del departamento.

“Una de las exigencias nuestras, como mesa de derechos humanos, es garantías para la vida, para estar en el territorio y esas garantías las puede dar el Estado realmente con voluntad política y con políticas claras para resolver las necesidades que hoy tenemos los campesinos”, aseguró.

Los indígenas, por su parte, siguen exigiendo el cumplimento de los diferentes acuerdos que sus comunidades han firmado con el Gobierno nacional.

“Acuerdos que llevan muchos años, pero no son acuerdos simplemente por actos políticos, son acuerdos de garantía a la vida, a la existencia, a la supervivencia. Si no se cumplen, simplemente, aunque no me lo digan, están negando nuestra existencia milenaria y constitucional”, afirmó Rosely Fiscué Chavaco, líder indígena.

Como respuesta y en materia de inversión social, el presidente Duque anunció inversiones en vías terciarias por 100.000 millones de pesos y apoyo a proyectos productivos a quienes estén erradicando cultivos ilícitos, así como a aquellos que estén sembrando aguacate Hass y cacao.

Entretanto, los gremios productivos afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19 solicitaron ayuda en el proceso de reactivación económica de las empresas.

“Depende fundamentalmente del consumo de productos y servicios. En una región donde hay tanto desempleo va a ser muy complejo reactivar este consumo, por eso se requieren medidas excepcionales para avanzar en la reactivación económica”, indicó Jailud Martínez, Acopi Cauca.

El consejo de seguridad presidido por el mandatario de los colombianos tuvo lugar este lunes 7 de septiembre de 2020 en la sede de la Tercera División del Ejército, la cual se encuentra ubicada en Popayán.