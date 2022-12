El compromiso de la Policía para que no se repitan robos a rutas escolares en Cali

Los transportadores escolares estar alarmados por los atracos a mano armada que se vienen presentando. Hasta los estudiantes han sido asaltados.

Carola Peláez, transportadora escolar, cuenta que fue atracada en el momento en el que dejaba a una niña en su residencia, tras la jornada escolar. El hecho se produjo hacia las tres de la tarde del pasado lunes 25 de septiembre en el cruce de la autopista suroriental con calle 25.

“El tipo llegó y me puso un revólver en la cabeza y me dijo: ‘Los celulares, los celulares’. Y, entonces, como yo tenía mi argolla, me dijo: ‘Los anillos, los anillos”, dijo la víctima.

Sin embargo, no solo la asaltaron a ella, sino a uno de los dos estudiantes que estaban dentro del vehículo.

"Alcanzaron a llevarse dos celulares, porque el auxiliar no tenía y un niño que le dio miedo y se puso a llorar se tiró al piso", aseguró Carola Peláez, transportadora escolar.

Ni los estudiantes de salvan: alarma por asaltos a buses escolares en... Los propios conductores de rutas escolares que a diario transitan por la zona del oriente de la capital del Valle del Cauca aseguran que no es el único caso.

“Me di cuenta de uno en República de Israel; en Las Acacias, de otro; y en Prados de Oriente, también”, aseguró Blanca Bonilla, transportadora escolar.

La Policía, por su parte, señaló que tiene conocimiento oficialmente de dos casos, uno de los cuales fue divulgado por redes sociales y el otro, el de Carola Peláez, denunciado por Noticias Caracol.

“El compromiso nuestro es establecer unos operativos en las rutas sobre todo en horas de la mañana, que van de la casa al colegio y posteriormente, en horas de la tarde, del colegio a la casa”, sostuvo dijo general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali.

Afirmó que el objetivo de dichos operativos es “darle tranquilidad a los padres de familia de que no va a repetirse esta conducta, que la rechazamos de tajo, de lleno”.

Las autoridades invitaron a los transportadores afectados a interponer las denuncias correspondientes, para iniciar las investigaciones formales de los casos.