En operativos del plan éxodo, hallan en un carro tremenda caleta de armas y municiones

Con el inicio de un fin de semana con festivo, la Policía de Tránsito desplegó un completo operativo con 235 puntos por las vías nacionales. En medio de esos controles viales, en el departamento del Cauca la Policía encontró una caleta de armas y munición que eran transportadas en el tanque de gasolina de un vehículo particular.

“Se logra detectar de que en una de las llantas llevaban camuflados 1500 cartuchos 9 mm y asimismo en el tanque de gasolina se llevaban cuatro armas de fuego tipo pistola calibre 9 mm. Esas personas fueron capturadas”, comentó el general Juan Libreros, director de la Policía de Tránsito.

¿Cuántos comparendos han puesto en el plan éxodo?

Además de esta caleta de armas, en lo corrido del plan éxodo, la Policía de carreteras ha impuesto 1060 comparendos.

“La mayor parte de ellos es por no tener la licencia de conducción, por no tener la revisión técnicomecánica o por tener la vencida, asimismo por el seguro obligatorio, por no portarlo o tenerlo vencido”, enfatizó Libreros.

Las autoridades insisten en acatar las normas de tránsito con el fin de evitar percances en las vías y también hacen un llamado para cumplir con rigurosidad las medidas sanitarias, sobre todo para evitar contagios con la nueva variante delta.