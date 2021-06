“Queremos que nos escuchen”: el clamor de los jóvenes de la primera línea en Cali

Los choques entre manifestantes y fuerza pública, constantes el último mes en Cali, dejan un saldo de 15 civiles y dos policías muertos, y de 693 civiles y 241 policías heridos. Escenas dolorosas que han hecho que el país voltee su mirada a la tercera ciudad de Colombia.

A partir de hoy, con un espíritu constructivo, y como un mensaje de esperanza, en Noticias Caracol intentamos esclarecer las razones de la protesta en la capital vallecaucana y, para ello, escuchamos todos los puntos de vista: jóvenes, empresarios, ciudadanos, iglesia y autoridades.

Empezamos con los jóvenes, protagonistas de las manifestaciones para unos y señalados como vándalos por otros. Llegamos hasta dos de los puntos de resistencia en la ciudad, para escucharlos y entender los motivos de su indignación.

La voz de los jóvenes

Hablan, desde el oriente de Cali, en Ciudadela Nuevo Latir - denominada ‘Nuevo resistir’ - jóvenes de diferentes sectores poblacionales.

“En conformidad a un paro nacional y a un comité que no nos representa, las juventudes de todo el territorio nacional se han manifestado. Nos tocó salir a hacer un diagnóstico de participación ciudadana en busca de una democracia real y participativa porque los jóvenes no somos carga ladrillo, queremos un cambio y no podemos seguir recibiendo lo que hemos visto en este último mes y medio: muertes y más masacres. Estos jóvenes que están aquí son héroes no villanos, no podemos pasar de héroes a villanos por el binomio paz-guerra que nos han vendido. Le decimos al gobierno nacional que estamos más vivos que nunca, propositivos y estamos aquí en aras de construir, que nos den la garantía de construir país”, dice Andrés Valencia.

Sobre la visita del presidente Iván Duque a Cali también se pronunciaron: “¿quién pudo hablar con el presidente?, ninguno. Él vino a Ciudad Jardín, a Normandía, a Panamericana, pero por qué no fue de nuevo a Llano Verde, a Nuevo Latir y Puerto Resistencia”.

“Es el compromiso social y la participación ciudadana juvenil la que nos puede dar el cambio en este país”, enfatizan.

En el diálogo con Noticias Caracol también se refirieron a las vicisitudes que enfrentan a diario los adolescentes en esas zonas.

“Queremos que nos escuchen porque ya estamos cansados de que siempre nos tilden como: ‘los negros son vándalos’, ‘los negros son ladrones’, lo cual no es así. Somos jóvenes, madres, padres, mujeres cabeza de hogar que queremos salir adelante con empleos, con mayores oportunidades, que en este momento no tenemos”, puntualiza Andrea Mina.

