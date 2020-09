Imitador de Pipe Bueno resultó gravemente herido tras accidente con un ventanal

Richard Muñoz Cardona, quien se dio a conocer en el mundo de la música por imitar a Pipe Bueno en el programa Yo Me Llamo, sufrió un grave accidente casero que casi le cuesta la vida.

Según sus familiares, él se encontraba departiendo con un grupo de amigos en una finca de Ibagué, cuando resbaló y chocó contra un gran ventanal que se rompió. Las esquirlas de vidrio cayeron en su cuerpo, causándole graves lesiones en las extremidades.

Amparo Muñoz, madre del artista, que se encuentra hospitalizado en una clínica de Ibagué, habló sobre cómo sucedió el accidente.

“Él estaba de vacaciones, se resbaló, se golpeó contra un ventanal que tiene un vidrio como de 3 pisos, el vidrio le cayó encima y él por taparse la cara puso los brazos. El vidrio le comprometió venas, arterias, vasos, tendones”, contó la mujer.

Ricky sufrió graves heridas en su brazo izquierdo producto del accidente. Según su madre, esta extremidad quedaría inmovilizada por un lapso considerable.

“El médico me dijo que él en uno o dos años no sentiría movimiento en el brazo izquierdo, que para eso son las terapias. Que demos gracias a Dios que no habrá amputación”, apuntó su progenitora.

Las lesiones de Ricky fueron tan graves que deberá someterse a 5 intervenciones quirúrgicas: “Ya vamos por la segunda cirugía, pronto se hará la tercera. Hubo reconstrucción de bazo y le hicieron injertos de piel en la zona de las costillas”, expresó.

“Él está fuera de peligro, le están poniendo sangre. Él está consciente, sedado, pálido y anémico por la pérdida de sangre. Las demás cirugías se programarán dependiendo de la evolución”, concluyó la progenitora del artista.

El artista, además de ser recordado por imitar Pipe Bueno, también se le conoce por haber dado de baja a un ladrón que asesinó a su esposa. Este hecho tuvo lugar en Fusagasugá, Cundinamarca.