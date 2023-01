Las últimas imágenes que se conocen de diseñadora que desapareció tras recibir misteriosa llamada

El único indicio que tienen las autoridades sobre el caso es un video de seguridad en el que se le ve saliendo de su casa después de las 11:00 p. m. ¿A dónde iba?

El pasado domingo 20 de enero, Paola Andrea Arboleda López de 25 años duerme en su vivienda ubicada en el sur de Cali. Minutos después su teléfono celular suena insistentemente y la joven contesta, luego decide salir en su camioneta acompañada de su mascota.

Vea también: Angustiosa búsqueda de diseñadora de modas que salió de casa tras misteriosa llamada y desapareció

“Se pone un buzo Adidas negro encima y la pijamita que tenía puesta y baja, toma algo y sale a eso de las 11:15 p. m. Sube en compañía de la perrita y desde ese día mi hija no volvió”, explica Alexandra López, madre de la joven desaparecida.

Al día siguiente, el lunes 21 de enero a las 5:30 a. m., recibieron una llamada en la que les dijeron que la camioneta Toyota Prado gris, de placas IFM-401, fue hallada en un paraje de Tacueyó, en jurisdicción de Toribío, norte del Cauca.

Su mamá Alexandra López y otros familiares se desplazaron al lugar, a más de dos horas de Cali.

“Me hacen entrega de la camioneta el cabildo de la zona. En la camioneta se alcanza apreciar unas manchas de sangre, parece ser que fuese algo que de pronto le dieron un golpe a mi hija”, añade la madre.

Paola Andrea Arboleda López es madre de una niña de un año y medio: “Es diseñadora de modas, trabajamos juntas, tenemos en una pequeña tienda de ropa acá en el sur. Es una niña muy alegre, le gusta el deporte y es una niña que no sé por qué razón me le hayan hecho esto”, dice Alexandra.

La familia puso incluso clasificados en la prensa con la esperanza de conseguir información de su paradero.

Según el director del Gaula de la Policía, general Fernando Murillo, la única hipótesis que se tiene es que la joven salió voluntariamente después de recibir la llamada de una persona conocida.