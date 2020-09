Mamá de Juliana Giraldo pide “no contestar con más violencia” tras el asesinato de su hija

Gloria Cecilia Díaz, mamá de Juliana Giraldo, asesinada en una vía de Miranda, Cauca, por un soldado, reveló cómo supo lo que le pasó a su hija y expresó qué espera de la justicia y los colombianos tras lo sucedido.

La mujer regresaría este sábado a Colombia, pues está radicada en España, donde trabaja para sostener a su familia.

Según ella, poco antes de enterarse de que Juliana había sido asesinada, “me dolió la cabeza de un momento a otro, eran las cuatro de la tarde”.

Al recostarse en el sofá “salió mi sobrino de la habitación gritando que habían matado a Juliana, a tu hija. Yo decía que no, que no. ‘Tengo unos videos aquí, pero no te los voy a dejar ver porque son muy estremecedores’”, le contestó el joven.

Y hasta ahora, dijo, no ha querido ver esos videos.

Se enteró por redes sociales de lo ocurrido, pero solo cuando habló con su otra hija en Colombia, Aura María Díaz, entendió que el crimen, lastimosamente, era una realidad.

Es algo que “no se lo deseo a nadie, desafortunadamente esto pasa casi todos los días en Colombia”, lamentó.

Por eso hizo un llamado para que “ante un hecho de estos tan repudiables no tenemos que contestar con más violencia. Si van a una velatón que sea pacíficamente”.

Y agregó que su hija Juliana “como ser humano cometería errores, pero era una buena persona, no era revoltosa”, por lo que reiteró su pedido a evitar actos violentos por su asesinato.

Eso sí, exigió que no solo el soldado que la mató responda ante la justicia.

“Cuál es la orden, ¿que salgan a disparar como locos?”, dijo.

“Cómo van a salir de un rastrojo a disparar a lo que se mueva (…) Ellos tienen que pagar, la justicia tiene que condenar este hecho. Fue una muerte muy violenta y muy miserable”, expresó.

Y volvió a preguntar “qué estaban haciendo allá escondidos en un rastrojo (…) Estaban fumando, pido que hagan un análisis de sangre, si estaban consumiendo estupefacientes, y digan toda la verdad”.

