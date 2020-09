“Me mataron a Juliana”: desgarrador relato de compañero de mujer a la que soldado le disparó

Se siguen conociendo imágenes de los momentos posteriores al asesinato de Juliana Giraldo en una carretera del municipio de Miranda, Cauca, a manos de un militar. El uniformado implicado en el hecho ya fue separado del cargo y está a la espera de una investigación.

Uno de los videos que más impacto ha causado en las redes sociales es el de uno de los acompañantes de Juliana. Desesperado, se acerca a varias personas rogando por ayuda.

“No llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza. Ayúdenme, por favor. No tenemos nada. Dios mío, yo no hice nada”, vocifera el hombre en un evidente estado de alteración.

En la misma grabación queda evidenciado como uno de los militares le dice al señor: “hubieran parado”.

"Me mataron a Juliana..." ¿Quién dio la orden? Tenemos un mindefensa inepto y traidor. Coloca las fuerzas armadas a asesinar compatriotas. Con ellos no se siente seguridad, se siente la muerte. pic.twitter.com/ocawPcsX5T — HERNÁN AGUIRRE (@HernnAguirre6) September 24, 2020

Se conoció que las autoridades competentes llegaron al sitio para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo de Juliana Giraldo.

Publicidad

El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lamentaron el hecho y pidieron celeridad en las investigaciones.