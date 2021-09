“No me pongo el tapabocas porque no creo en eso”: agente de tránsito durante un procedimiento

Una usuaria de Twitter denunció que fue víctima de maltrato verbal por parte de un agente de tránsito de Santiago de Cali que se negó a ponerse el tapabocas a la hora de realizar un procedimiento. La mujer, que iba acompañada por su mamá, grabó toda la situación.

En las imágenes, que se volvieron virales, se puede ver al agente 501 que asegura que no se pondrá la mascarilla.

“Fílmeme y publíqueme, niña. ¿Usted quién es para decirme que me ponga el tapabocas? ¿En qué le afecto yo a usted? Yo no me voy a vacunar nunca, no me pongo el tapabocas porque no creo en eso”, dijo el agente de tránsito.

Además, el servidor público les dijo a las mujeres que iba a tomar acciones jurídicas en su contra.

“La perseguiré por todas partes jurídicamente, usted me está amenazando. Así sea mujer tiene que respetar. Ustedes no son mujeres para mí, como se comportaron conmigo no son mujeres, son un par de groseras. Tú eres una grosera y amenazadora. Publícame y dejemos esto así”, expuso el agente de tránsito.

El agente 501 de #Cali es un PATÁN. Más allá de no cumplir con los protocolos de bioseguridad, nos gritó a mi mamá y a mí, y nos amenazó con “perseguirnos jurídicamente”. ¿Van a seguir vulnerando los derechos de los caleños sin consecuencias? @MovilidadCali @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/CDuPTF5CGl — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

El trino de la mujer fue visto por Edwing Candelo, subsecretario de Movilidad de Santiago de Cali, que pidió disculpas por el comportamiento del funcionario.

“Ya estoy revisando personalmente el tema y les presentamos excusas sinceras. No aceptamos este tipo de comportamientos y rechazamos estas actitudes”, tuiteó Candelo.

Buena tarde, ya estoy revisando personalmente el tema y les presentamos excusas sinceras. No aceptamos este tipo de comportamientos y rechazamos estás actitudes. — Edwing A. Candelo (@EdwingACC) September 7, 2021

El hecho, al parecer, ocurrió en cercanías al centro comercial Holguines Trade Center, ubicado en la carrera 100 con calle 11, sur de la capital del Valle del Cauca.