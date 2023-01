"No se metía con nadie": familia de joven hallada muerta con signos de tortura pide justicia

Hay repudio y rechazo por el terrible asesinato. La víctima había sido reportada como desaparecida.

De su casa, ubicada en el barrio Desepaz, oriente de Cali, un hombre se habría llevado con engaños a Lady Johana Morales Hurtado el 28 de diciembre de 2018. Ese fue el último día que la vieron.

“Antes de entrar al parecer se le acercó una persona conocida, por lo que ella se fue voluntariamente con esa persona hasta que encontraron su cuerpo con signos de tortura demasiado graves y fue asesinada con una sevicia bastante preocupante”, dijo Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad de Cali.

Vea también: Sin rastro: buscan a homicida de una mujer cuyo cuerpo fue hallado con múltiples signos de tortura

Su familia le rindió un sentido homenaje a esta joven, técnica profesional en gestión empresarial.

“Una persona muy linda, muy echada para adelante, una persona de bien que no se metía con nadie, de su casa al trabajo y del trabajo a la universidad”, afirmó Acenet Morales, tía de la joven.

Por eso, tanto sus familiares como la comunidad exigen que se identifique a los responsables del crimen. “Solamente pedimos que se haga justicia, que esto no quede impune”, señaló Andrea Morales, tía de la joven.

En ese sentido, las autoridades repudieron el hecho y anunciaron que se hará todo lo necesario para encontrar a quienes acabaron con la vida de Lady Johana, pues aseguraron que no habrá impunidad.



La Alcaldía de Santiago de Cali repudia el atroz asesinato de Leidy Johana Morales. Los organismos y funcionarios involucrados en los asuntos de seguridad, justicia, paz y equidad de género están al frente para ayudar a las autoridades pertinentes capturar a los responsables. — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) January 7, 2019

Rechazo categóricamente el cruel asesinato de Leidy Johana Morales. Lo que le pasó a ella es una afrenta contra todas las mujeres. Estamos trabajando para esclarecer este caso y que no quede impune. Nuestra sociedad no puede tolerar más la violencia contra la mujer.#NiUnaMás https://t.co/G1K8k29T95 — Lina Sinisterra (@linasinisterra) January 7, 2019

Advertisement

Total repudio e indignación ante el cruel asesinato de Lady Johana Morales Hurtado. Como sociedad no podemos tolerar de ninguna manera hechos cargados de odio hacia la vida. #NiUnaMás https://t.co/2CLrFBKXqM — Rocío Gutiérrez Cely (@rociogcely) January 7, 2019

#NiUnaMas. Desde la Secretaría de Bienestar Social rechazamos todo acto de violencia contra la mujer. El asesinato de Leidy Johana Morales no quedará impune, trabajaremos de la mano con las autoridades pertinentes para llevar justicia a su familia. https://t.co/KQFXAIHQtU — Carolina Campo Angel (@CarolinaCampoA) January 7, 2019

La joven, cuyo cuerpo fue hallado en el corregimiento Navarrio seis días después de su desaparición, con múltiples señales de tortura, iba a cumplir 26 años de edad el próximo 14 de enero. El caso ha sido tipificado por la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca como feminicidio.



No vamos a descansar hasta que se esclarezca este y todos los feminicidios. Tenemos mecanismos de protección para evitar estos casos pero lamentablemente dependemos de que potenciales víctimas nos den alerta. Seguiremos trabajando en mejorar prevención. https://t.co/whq2Snm6c1 — Andrés Villamizar (@villamizar) January 7, 2019

Según cifras de la Fiscalía, 21 casos de feminicidios se registraron a lo largo de 2018 en la capital del Valle del Cauca.