Ofrecen millonaria recompensa por información de asesino de joven hallada con signos de tortura

La cifra fue anunciada por la gobernadora del Valle del Cauca, quien además instó a Fiscalía, Policía y Ejército a adelantar labores para identificar al autor del crimen.

"Sí merece que le caiga todo el peso de la ley a una persona que comete estos actos tan horripilantes y estamos dando $15 millones de recompensa, para que podamos rápidamente encontrar el culpable", dijo Dilian Francisca Toro.

Cabe recordar que el hecho se registró en Cali, donde el pasado 2 de enero fue hallado el cuerpo de Lady Johana Morales Hurtado, de 25 años, en el sector de Navarro, zona rural del municipio. La víctima, quien había desaparecido desde el 28 de diciembre de 2018, fue encontrada con signos de tortura.





En el Valle del Cauca creamos la Ruta de la Mujer y tenemos acuerdo con Comisarías de Familia, @FiscaliaCol, Medicina Legal y @DefensoriaCol. Solicito a autoridades e instituciones encargadas de esta ruta atender con prioridad este tipo casos. #NiUnaMás pic.twitter.com/S8dUyPCf2M — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) January 9, 2019