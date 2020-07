Pipe Bueno y Luisa Fernanda W explotan las redes al confesar lo que más les molesta del otro

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, una de las parejas más populares de Colombia en la actualidad, les hicieron una nueva confesión a sus millones de fanáticos en medio del embarazo de su bebé. A través de un video de casi 10 minutos, revelaron que es lo que más les molesta del otro.

“Lo que a mí más me molesta de la convivencia con Pipe es su desorden. Literalmente me toca recoger las cosas a mí, hasta cuando estamos de viaje”, expresó Luisa Fernanda W.

Luego, el turno fue para el cantante caleño de música popular, quien criticó que la influenciadora paisa no volvió a cocinar, algo que, sin duda, se incrementó en los hogares colombianos como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio para contener el coronavirus COVID-19.

“A mí no me gusta, y lo digo porque somos un equipo, pues, al principio de la cuarentena, los dos cocinábamos, pero esta mujer, obvio, la entiendo, por el tema de los olores y los sabores, dice que ya no le gusta cocinar”, dijo Pipe.

Publicidad

A lo que Luisa respondió que los cambios hormonales están causando estragos: “No puedo entrar a la cocina porque literalmente me vomito”. Después, cambió de tema y expuso que Pipe no le deja escoger nunca la película que van a ver.

“Cuando hacemos plan ‘arrunchis’ y de películas, me molesta que las películas y las series son escogidas por él. Desde que estoy con Pipe, nunca he elegido una serie. En el cine yo tampoco elijo las películas”, contó la influenciadora.

En su defensa, Pipe argumentó que los contenidos que ve su novia no son de su agrado: “Luisa siempre quiere ver cosas rosadas, a la Barbie, a Nemo y, fuera de eso, se las repite”.

Quien concluyó la sección de confesiones fue el artista vallecaucano, quien criticó lo despistada que es Luisa a la hora de concretar una cita o hacer un favor.

“Lo que más me enoja a mí es que yo le digo en la mañana: ‘Luisa, dile al camarógrafo que venga’, y ella me dice: ‘Sí, sí, ya le dije’. Pues mire, nos da la noche y él nunca llegó”, afirmó.

Publicidad

La influenciadora antioqueña se defendió al asegurar que “está trabajando en eso”.

Los seguidores de la pareja se rieron tras escuchar todas las confesiones y dijeron que ese tipo de diferencias son las que hacen que las relaciones sean más divertidas y menos monótonas.

Lea también: ¡Lo más tierno que verás! Pipe Bueno compartió video donde se oye el latido del corazón de su hijo

“Los dos estamos locos”: las confesiones de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sobre cómo se enamoraron