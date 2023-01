“Pongan…”: contundente canto de Melina Ramírez al Medellín que no pudo lograr título en el Atanasio

La hermosa presentadora caleña no dudó en sumarse a la voz de los hinchas del 'poderoso' en medio de la final del fútbol colombiano, a la que asistió con su papá.

El escenario no podía ser el mejor, pues los colores rojo y azul se tomaron las tribunas del Atanasio Girardot de la capital antioqueña, en donde el Independiente Medellín se midió ante el Junior de Barranquilla en el partido de vuelta de la final del segundo semestre de la liga local.

Pese a que el ‘poderoso’ de la montaña remontó el marcador, no logró finalmente quedarse con la estrella de fin de año, pues el marcador global cerró en 4-5 a favor del equipo ‘tiburón’.

Pero no solo fueron los jugadores quienes captaron la atención de los asistentes al encuentro, pues la caleña Melina Ramírez, presentadora de Yo Me Llamo y El Desafío, de Caracol Televisión, asistió al estadio junto a su padre y no ahorró energía alguna para alentar a su equipo del alma.

“Pongan hueeevo, hoy no podés perder”, coreó la hermosa presentadora caleña mientras grababa con su celular al público en las graderías del Atanasio, que estaban a reventar.

En su cuenta de Instagram, en la que supera los dos millones de seguidores, publicó una foto y un par de historias, incluido el clip donde la canta a su equipo, en las que se le ve en una de las tribunas apoyando al DIM.

“Mi papá me llevaba al estadio desde muy pequeña. Me hizo hincha del Independiente Medellín y juntos aún disfrutamos del fútbol”, fue un aparte del mensaje acompañado de la imagen.

Aunque su equipo no logró el tan anhelado título, pero lo que sí quedó evidenciado fue su amor por este deporte y en especial por los colores rojo y azul, representativos del conjunto paisa.