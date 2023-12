Revelan videos de la captura de Harold Echeverry, presunto homicida de Michel Dayana González

Fueron revelados los videos del momento de la captura de Harold Echeverry, el presunto homicida de Michel Dayana González, la menor de edad que fue hallada descuartizada en el interior de un taller en Cali.



Las imágenes fueron captadas en Villavicencio, ciudad en la que fue detenido este sujeto. Las autoridades manifestaron que la detención de este hombre era una prioridad.

Durante el procedimiento, los policías le pidieron al sujeto que se identificara y este lo hizo con nombre y cédula. Posteriormente, le informaron sobre la orden de captura, que un juez emitió por el presunto delito de feminicidio.

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, habló sobre esta detención. “He dispuesto que un avión de la Policía lo traslade de la ciudad de Villavicencio a Cali, donde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Era una prioridad su captura”, aseguró el oficial.



Por su parte, Genaro González, papá de la menor Michel Dayana González, celebró la captura y pidió que se haga justicia en este caso.

“La verdad, recibo esta noticia con alegría. Venía camino de dejar a mi hija en un sepulcro, recibo esta noticia y se me erizó la piel. Se me olvidó que la dejé por allá. Es una satisfacción, una alegría. Estamos contentos, el pueblo está contento, volcado en las calles, se hace justicia”, aseguró el hombre.

“A la justicia le pido que sea contundente. Una persona de esta calaña no puede estar libre. Se debe encerrar en una cárcel y que no salga más, son personas que no están aptas para estar en una sociedad. No es la primera vez que lo hace. Creemos conciencia en los jueces”, concluyó.

Harold Echeverry fue capturado en la tarde de este lunes, 11 de diciembre de 2023, en Villavicencio, capital del departamento del Meta. Por la captura de este sujeto, las autoridades ofrecían hasta 100 millones de pesos de recompensa.