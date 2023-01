“Tenía el 1 % para caminar”: el alentador video de Alexis ‘el Pulpo’ Viera dando pasos de campeón

Tres años después, el arquero uruguayo da una lección de vida a quienes desfallecen en la búsqueda de sus sueños. Sin duda, un ejemplo para seguir.

Uno de los sucesos que quedó en la memoria de muchos hinchas del fútbol, en especial los del equipo América de Cali, ocurrió el 25 de agosto de 2015.

Ese día, en medio de un atraco del que fue víctima el exjugador y su esposa luego de retirar una suma de dinero de un centro comercial ubicado en el sur de la capital vallecaucana, el ‘Pulpo’ fue baleado por dos delincuentes que por poco acaban con la vida del entonces guardameta.

Pese a que su pronóstico era muy delicado, pues la bala alcanzó a comprometerle pulmón izquierdo y médula, el exjugador uruguayo nunca dejó de creer y desde ese momento se aferró más a la vida e inició su proceso de recuperación.

“Hace tres años y medio me dijeron que tenía el 1 % para caminar. Hoy, al ver este video, te digo que no te rindas, por más duro que sea el camino sigue luchando por lo que sueñas y anhelas”, resume el ‘Pulpo’ en las conmovedoras imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.

Sin duda, son los pasos de un campeón que inspira a muchos a salir adelante, a ponerle el pecho a las adversidades y, lo más importante, a nunca desfallecer por lograr los sueños.



Hoy, Alexis el ‘Pulpo’ Viera es un ejemplo de tenacidad y lucha, ejemplo de vida y de perdón, pues cabe señalar que fue él mismo quien buscó a su atacante (ya capturado) y se acercó hasta la cárcel en donde le ofreció su perdón.

Un campeón de la vida, un héroe que se quedó en el corazón de los hinchas escarlatas y que hoy es referente para quienes han pensado en renunciar a sus metas.