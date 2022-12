Todos querrán tomarse una foto con regalo que colectivo de jóvenes hizo con amor a Buga

Se trata de una iniciativa liderada por el grupo denominado '100 en 1 día'. Con ella buscan dar el mensaje a la comunidad de que todos pueden tomar acción.

Los jóvenes, de entre 15 y 29 años, quisieron darle un regalo a la Ciudad Señora, como muestra de amor y orgullo. Se trata de una estructura conformada por letras que reza: 'YOBUGA'.

El diseño fue creado por ellos mismos y hecho a base de madera, macilla y pintura poliuretano.

"Todos podemos tomar acción como ciudadanos. No tenemos que esperar a que otras personas lo hagan o quedarnos sentados en el lumbral de la crítica destructiva", expresa Juan Camilo Ortegón, uno de los líderes del colectivo.



"El mensaje es que como ciudadanos podemos realizar los cambios positivos que queremos en la ciudad. Es como la forma de decir: 'aquí estamos, no tenemos todos los recursos, pero sí es posible con tiempo y con amor'", dice Ortegón.

La instalación de esta obra se realizó el pasado fin de semana en la avenida de la Basílica. El colectivo, añadió el líder, ha recibido aportes tanto de la Alcaldía Municipal, como de los vecinos del sector.

"Alguno pensarán que es algo insignificante o incluso no entienden su fin, pero nosotros insistimos en que sólo teniendo sentido de pertenencia ciudadana y haciendo las cosas de corazón creamos una Buga mejor", destaca el grupo sobre esta iniciativa.

Los jóvenes manifiestan que esta ciudad del centro del Valle del Cauca les ha dado lo mejor, por eso, afirman, se sienten “dichosos” de poder trabajar para entregarle, en retribución, lo mejor de ellos.



