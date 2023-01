Trágico caso de muerte súbita de mujer que hace mes y medio se hizo liposucción con lipoescultura

La persona fallecida tenía 36 años de edad. Medicina Legal se encargará de establecer la verdadera causa de su deceso.

Una mujer que hace mes y medio se sometió a un procedimiento estético falleció súbitamente en el oriente de Cali, según informó el secretario de Salud de la capital del Valle del Cauca, Nelson Sinisterra.

“La paciente se levanta, le habla al esposo, pero inmediatamente queda inconsciente, según lo que se refiere por parte del esposo, la trasladan al servicio de urgencia, pero la paciente llega ya fallecida. Un caso de muerte súbita”, dijo el funcionario.

El secretario explicó que la mujer fue llevada en horas de la madrugada del domingo 13 de enero al Hospital Carlos Holmes Trujillo, pero, al realizarle “la atención inicial de urgencias, la encuentran sin signos vitales. Es decir, la paciente ingresó muerta al servicio”.

“Se hizo la indagación de la historia clínica y el único antecedente relevante que tiene la paciente es que se le realizó una cirugía estética hace un mes y medio, una liposucción con lipoescultura, aparentemente sin ningún tipo de complicación”, anotó.

El funcionario señaló que, de acuerdo con el protocolo, Medicina Legal se encargará de realizar la necropsia para determinar la causa de la muerte de la mujer, pero puntualizó que la Secretaría de Salud le hará seguimiento al caso.

“Es importante mencionar que no podemos, desde Salud, hacer una relación directa entre el procedimiento que le realizaron y la mortalidad que tiene la paciente, dado que es un posoperatorio tardío y determinar la causa en este caso corresponde a Medicina Legal”, dijo.

La víctima fue identificada como Jenny Jhoana Alzate Pineda y, si se determina que su fallecimiento tiene que ver con la cirugía que se practicó, sería la segunda muerte en Cali durante 2019 relacionada con procedimientos estéticos.

"El procedimiento fue en una clínica reconocida de la ciudad, que al parecer está habilitada, no fue en un sitio clandestino o hecho por personal no capacitado, de acuerdo a lo que refiere la familiar de la paciente", aseguró Sinisterra.

El primer caso ocurrió el 10 de enero, cuando un hombre de 60 años de edad falleció en la etapa posquirúrgica de una lipectomía, según reportó el secretario de Salud de Cali. En 2018 se registraron siete casos y todas las víctimas fueron mujeres.

