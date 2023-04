Tras ser habitante de calle durante 10 años, esta mujer logró entrar a la universidad

Alexandra Muñoz Motato pasó 10 años como habitante de calle , tiempo en el que fue consumidora de drogas y hasta llegó a buscar el alimento entre la basura. Un día tomó la decisión de cambiar el rumbo de su vida y fue mediante la Secretaría de Bienestar Social de Cali que empezó su camino de resocialización.

Hoy en día se puede decir que esta mujer logró salir del mundo de las drogas. Ahora acompaña a otras personas que también buscan dejar de ser habitantes de calle y encontrar un nuevo futuro.

Otra buena noticia es que Alexandra ya ingresó a la universidad. “Con el poder de Dios y con la ayuda de todas las personas que me rodean, he podido iniciar un proceso. Cada día me voy superando más, voy cumpliendo poco a poco mis metas”, manifestó.

Según la Secretaría de Bienestar Social de Cali, en estos momentos hay 4.749 personas habitantes de calle en la ciudad.

Adolescente pasó de ser habitante de calle a influencer que ayuda a los demás

Noticias Caracol conoció en días pasados la historia de una adolescente de 15 años que era habitante de calle y, gracias a la ayuda de unos conocidos y de su familia, logró recuperarse. Ahora es influenciadora en las redes sociales.



Valery Córdoba Chavarría fue habitante de calle por tres años y hoy es ejemplo de superación, debido a que su historia se hizo viral en redes sociales. Ella decidió convertirse en influencer y ya tiene más de 150.000 seguidores.

Además, el dinero que ha ganado lo ha usado para ayudar a otros habitantes de calle, sobre todo niños.

Durante 32 meses fue habitante de calle en uno de los sectores más peligrosos de Medellín y pensó que de allí nunca iba a salir. Aunque las drogas la tenían bien apretada, el amor de su familia y la ayuda de unos desconocidos le devolvieron la vida.

“Es duro, pero lo bueno es saber que yo pude. O sea, sólo con una ayuda y sólo por un video puedo estar donde estoy en estos momentos. Se siente tan bien, se siente genial uno saber que, mano, lo logré”, dice .

“Yo me conozco estas calles. Me metía debajo los puentes, me decían ¿no te da miedo? No me da miedo porque uno por un hijo da la vida”, afirma Sandra Chavarría, madre de la adolescente.

Fueron tres años en los que Valery padeció de todo, pero un día apareció Jonathan, de 33 años, un joven que ayuda a los habitantes de calle y la convenció de darle un cambio a su vida.