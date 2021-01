Usuarios del MIO en Cali se quejan por las aglomeraciones y el irrespeto a las normas sanitarias

Preocupados e inquietos, así se encuentran los usuarios del MIO en Santiago de Cali , ellos denuncian que las normas de bioseguridad no se están cumpliendo a cabalidad al interior de los articulados del sistema.

Cabe resaltar que los cuestionamientos de los pasajeros se manifiestan justo cuando la ciudad se encuentra en el pico más alto de contagios de coronavirus COVID-19 .

Luis Arbey Rodríguez, usuario del MIO, expresó que “veo mucha aglomeración, no se respeta nada. Uno con tal de irse para la casa se sube al bus como sea”.

Por su parte, María Olga Medina, pasajera, contó que ella “espero que pasen muchos buses para así subirme y no entrar en aglomeraciones”.

En ese orden de ideas, Diana Rojas, concejal del municipio, aseveró que para evitar los tumultos se debe mejorar la frecuencia de las rutas.

“Se debe garantizar el control al porte de tapabocas y que los buses no tengan aglomeraciones, eso es fundamental. El peso de las medidas restrictivas está recayendo en el sector nocturno, mientras que hay focos potenciales, como el del transporte masivo, que están sin control”, manifestó Rojas.

Ante los cuestionamientos de los usuarios, Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, ente gestor del MIO, aseguró que es normal ver a personas de pie al interior de los articulados.

“Hoy nuestro nivel de ocupación llega al 50%, es decir, que un bus articulado que puede mover a 160 usuarios está transportando a 80. Vemos gente de pie porque los buses tienen 40 sillas”, sostuvo Ortiz.

Los expertos en salud afirman que los buses son un lugar para el contagio de coronavirus COVID-19.

“Son una fuente de contaminación, ya que no se guarda el distanciamiento social, no se usa tapabocas de manera adecuada. La gente usa el pasamanos y no se lava las manos al salir del transporte”, dijo Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Las quejas de los usuarios llegan cuando Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, expresó que el municipio está en el “pico del pico” de la pandemia del coronavirus COVID-19. Las muertes y contagios de la enfermedad están por las nubes.

Debemos informar que nos encontramos en el pico del pico , nos han notificado 1054 casos para el día y 19 fallecidos, en inicios de agosto el mayor número de casos por día fueron 1100 y 30 fallecidos. Aunque ayer tuvimos un respiro la información de hoy nos preocupa — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 13, 2021

