"Lo normalizan como coqueteo": habla joven que grabó acoso de taxista

Maria Paula Ramos vivió un momento incomodo cuando tomo un taxi la semanada pasada en Bogotá, debido al acoso que tuvo que soportar por parte del conductor.

"Yo me encontraba en el centro comercial Unicentro, a eso de las 7:20 de la noche, más o menos, y ya me dirigida a la casa. Había una fila muy larga para coger taxi y por otras plataformas el servicio estaba más caro, así que opté por tomar un taxi que esta fuera del centro comercial", comentó Maria Paula.

La joven aseguró que el conductor, aproximadamente de 50 años, le empezó a hacer preguntas muy personales: “Ninguna persona debería invadir ese espacio personal (...) me tocó empezar a inventarme un montón de cosas para no estar en peligro (…) después me preguntó que dónde vivía, fue muy invasivo y demasiado incómodo, comentó María Paula.

Después de este calvario que duró no más de 15 minutos, la Secretaría de la Mujer se puso en contacto con ella: “Me explicaron cómo funciona todo lo de la Línea Púrpura y me hicieron un acompañamiento psicológico, quedaron en llamarme para hacerme un acompañamiento jurídico.”

