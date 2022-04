"No es que salgan a las calles y piensen que el COVID ya se acabó”: médicos ante nuevas medidas

Tras dos años del inicio de la pandemia en Colombia y el uso obligatorio del tapabocas, el Gobierno anunció que desde el primero de mayo se levanta dicha medida en espacios cerrados ; medida que era esperada por muchos y que se aplica por el comportamiento del virus y el alto índice de vacunación contra el COVID que hay en nuestro país.

En contexto:



En diálogo con Noticias Caracol Ahora , el médico infectólogo Henry Mendoza, quien también es miembro de la Sociedad Colombiana de Infectología , mostró el punto de vista que tiene el gremio médico con la decisión: "no queremos que todo el mundo salga y piensen que ya se acabó, que se quiten los tapabocas en lugares cerrados no significa que no existan contagios, es un riesgo que aún tenemos”.

Publicidad

Asimismo, el médico puntualizó en que el riesgo está en que “no sabemos si en el sitio en el que estamos, qué porcentaje de personas están vacunadas y con cuántas dosis (…), es allí donde pueden ocurrir los casos de transmisión”.

Además, el médico Mendoza pidió prudencia porque se levanta la obligatoriedad del tapabocas en medio de un alto pico de enfermedades respiratorias por las lluvias.

Publicidad

Vea también:



La entrevista completa, en el video que acompaña este artículo.

Otros temas de su interés: