Calamidad pública por derrumbe que produjo destrucción de 400 metros de la Troncal del Café

Autoridades estiman que antes de seis meses no habrá solución a la movilidad por esta vía.

La Gobernación de Antioquia declaró la calamidad pública por el derrumbe ocurrido el 28 de mayo en el sector de Sinifaná , jurisdicción del municipio de Titiribí, en el suroeste de Antioquia.

El movimiento en masa que presenta actualmente el desprendimiento de un millón 200 mil metros cúbicos de tierra, según el reporte oficial presentado por el Concesionario Pacífico Uno, causó la destrucción de 400 metros lineales de la Troncal del Café en el suroeste antioqueño.

“Según la Agencia de Seguridad Vial, el derrumbe de grandes proporciones ha generado una situación compleja en las jurisdicciones de Venecia, Titiribí, Concordia y otros municipios que hacen parte del sistema vial”, indicó la administración departamental.

Ante este panorama las rutas alternas utilizadas por los conductores son: Camilocé – El Cinco - Fredonia – Puente Iglesias; y Camilocé – El Cinco – Venecia – Bolomboló.

Sin embargo, por tratarse de vías secundarias no cuentan con la capacidad para atender el tráfico que se está movilizando por ellas, generando un rápido deterioro.

Debido a esta situación la calamidad pública contempla en su plan de acción la disminución del valor de los peajes, alerta temprana para que el Gobierno Nacional haga mantenimiento de vías secundarias y adelante obras en el Puente Bolombolo y en Puente Iglesias, estructuras que demandan mantenimiento y podrían colapsar por el sobrepeso de los camiones.

Por otra parte, Corantioquia estará a cargo de efectuar la veeduría ambiental de la Quebrada Sinifaná, la cual se represó por el derrumbe . La entidad debe elaborar un estudio sobre el macizo rocoso que se ha deteriorado.

La calamidad pública tendrá una vigencia inicial de seis meses, ya que según autoridades antes de ese tiempo no habrá solución a la movilidad por la Troncal del Café.

Esta situación también afectará la cosecha del grano de los meses septiembre, octubre y noviembre.