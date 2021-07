“Estoy destrozado”: padre de posible víctima de abuso sexual en jardín de Medellín

Luego de conocerse otro caso de presunto abuso contra un menor de edad en el hogar Pequeños exploradores en el barrio Santa Cruz, madres y padres de familia se reunieron frente a esta sede de buen comienzo para protestar y pedir resultados en las investigaciones.

La Personería de Medellín pidió celeridad en la investigación de las 15 denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores de edad.

“Desde la Personería tenemos conocimiento de que son 15 casos, de los cuales 5 ya están confirmados por la autoridad competente que es Medicina Legal, y los otros 10 están en investigación”, señaló William Yefer Díaz, personero de Medellín.

Vea más:

· Ya son 15 las familias de niños que denunciaron abusos sexuales en jardín infantil de Medellín

La mamá de dos de las niñas presuntamente abusadas aseguró que el comportamiento de las pequeñas cambió.

Publicidad

“A una no le gustaba que le dijeran secretos y era agresiva, la otra se levantaba con pesadillas, se me orinaba en la cama, no dormía, no quería que la trajeran al centro infantil”, explicó la mujer.

Otro de los padres de uno de los menores presuntamente abusados por un operario de alimentos, narró los difíciles momentos que ha tenido que vivir con su familia.

“Estoy destrozado completamente, en este momento no vivo sino en el dolor, el llanto de poder tener aquí a mi hijo y abrazarlo. La verdad lo que pedimos es justicia y estamos cansados de que nos digan que sí nos van a colaborar y en el momento no nos dicen nada”, explicó el hombre.

· Mamá que dio a conocer el escándalo de abuso sexual en jardín infantil perdió su trabajo

Aunque la Fiscalía aún no ha emitido una orden de captura, los familiares de los menores piden que también se vinculen a la investigación a los profesores. El ITM, interventores del programa Buen Comienzo, también se pronunció asegurando que adelantan las verificaciones.