Júbilo en Antioquia por inauguración del Túnel de Oriente

La mega obra, que reducirá de 50 a 18 minutos el tiempo de recorrido entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova, entrará en operación el jueves.

Tal es el motivo de la celebración, que la inauguración del nuevo proyecto vial contará con la presencia del presidente Iván Duque.

La gran obra tiene un trayecto de 22.3 kilómetros, cuenta con dos túneles, uno de 775 metros y otro de 8.2 kilómetros, siendo el más grande de Colombia.

Además, tiene varios viaductos que se hacen paso entre las verdes montañas del oriente antioqueño, dos peajes inteligentes , uno de ida y el otro de regreso, cuyo costo será de 16.900 pesos para vehículos de categoría 1 y para categoría 2 de 21 mil pesos.

Sin embargo, pese a las ventajas en tiempo, no permitirán el paso de motocicletas , bicicletas y carros pesados, noticia que genera opiniones divididas.

“Lo veo muy mal, pésimo, porque nosotros también tenemos derecho y para eso pagamos rodamiento y pagamos muchas cosas en el Tránsito, entonces no veo eso viable”, dijo el motociclista Carlos Roldán.

Gonzalo Henao, otro motociclista, dijo: “de pronto es por la irresponsabilidad de nosotros mismos, porque nosotros no sabemos conducir bien o no respetamos las normas de tránsito”.

El argumento de la Concesión se basa en los problemas de contaminación que trae el túnel para este público y el riesgo que pueden generar en la operatividad de los túneles.

Se espera que se movilicen por día cerca de 15 mil vehículos.