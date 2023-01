La reflexión de Lokillo, quien grabó desde su carro video de pelea entre hinchas del DIM

El comediante compartió un mensaje en sus redes sociales, luego de que la grabación que hizo sobre los desmanes se hiciera viral.

El humorista paisa más conocido como Lokillo Flórez fue quien grabó desde su carro uno de los videos que se hizo viral sobre la pelea con armas blancas entre algunos hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado, previo al clásico paisa, sobre la avenida Colombia. Flórez reveló que fue uno de los ciudadanos que quedó en medio de los desmanes cuando iba con un amigo por esa calle.

“Hemos visto un video que se hizo viral de unos hinchas de un equipo de fútbol que se agarraron a machete, piedras, apuñalaron a uno de los muchachos que estaba peleando. Ese video, les quiero decir, lo grabé yo”, contó el comediante.

Lokillo manifestó que iba en el carro con un amigo y vieron a la chiva que venía por el otro carril con varios hinchas, pero más adelante se encontraron con una impactante agresión entre varios jóvenes.

“Cuando fui a grabar lamentablemente vimos que la situación no era solamente la del carro que pasaba, sino de unos muchachos que delante de nosotros se estaban matando”, expresó.

El comediante aprovechó la ocasión para enviarle una reflexión a sus seguidores y a esos jóvenes que han protagonizado hechos de este tipo.

“Esto no es la mayor parte de la gente que disfruta del fútbol. Hay unos poquitos que no valoran la vida y se quieren matar, a esos muchachos que están ahí con un puñal en la mano, que de pronto me siguen en mis redes, yo les quiero decir que la vida vale mucho más que ir por ahí matándose por una camiseta”, puntualizó.