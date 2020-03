Más de 70 mil consultas por infección respiratoria en Medellín durante contingencia ambiental

Los problemas de contaminación obligaron a las autoridades a aumentar medidas de alerta. Además, se registra incremento de afecciones por mala calidad del aire.

El azul celeste del cielo de Medellín aún permanece opacado por una tensa capa gris.

Pese a las drásticas medidas de prevención como el pico y placa ambiental, los niveles de contaminación siguen siendo altos, por lo que el propio alcalde Daniel Quintero cuestionó las medidas adoptadas por el Área Metropolitana.

“Es evidente que estas medidas no están funcionando, el Poeca (Protocolo Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica o de Calidad del Aire) que fue programado hace varios años no está dando los resultados que esperábamos. Hay que mirar si las empresas están haciendo su tarea o no, porque lo que hemos visto es que la ciudadanía ha dejado sus carros y motos, pero el aire se sigue contaminando”, señaló el mandatario.

Durante la mañana el panorama fue de caos. Miles de personas que tuvieron que dejar los carros en casa, se sumaron a interminables filas para abordar un medio de transporte.

A esta situación se suma el aumento de consultas por enfermedades respiratorias.

Según Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de salud de Medellín, los niños menores de un año y personas adultas mayores son los más vulnerables a los episodios de contaminación.

“A la fecha hemos registrado un poco más de 71 mil consultas por infección respiratoria, esto significa un 10 por ciento más que el año anterior, pero el aumento se registró en la segunda semana de enero”, aseguró Almanza.

Durante varios operativos, la Secretaría de Movilidad ha evidenciado cómo varios conductores irresponsables alteran las placas para evitar sanciones y evadir las medidas.

