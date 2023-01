Presunto jefe de peligrosa banda criminal se hacía pasar por vendedor de perros calientes

Según la Policía, alias ‘Buchepisca’ estaría implicado en el asesinato de 15 personas en el Bajo Cauca. Una de las víctimas era un agente de tránsito.

El rostro de Luis Ángel Arango Montoya aparece en uno de los carteles de los hombres más buscados por las autoridades del Bajo Cauca.

Y es que según la información entregada por la Policía, no es para menos.

Este hombre, conocido con el alias de ‘Buchepisca’, es acusado de participar en los homicidios de 15 personas, tres de ellas de manera directa.

Información entregada por la Policía de Antioquia indica que él le habría disparado a Diego Mauricio Terán Puerta, un agente de tránsito de Cáceres, en febrero de 2019.

Además, le atribuye la fuente oficial las muertes de Enuar Santiago Ramírez y Sebastián Paternina Londoño, ocurridas el 24 de enero de 2017.

“Su actuar delincuencial data desde el año 2016 y consistía en la comisión de homicidios selectivos; durante su permanencia en el grupo criminal los caparros, ‘Buche Pisca’ habría sido destinado al municipio de Cáceres adoptando el alias de ‘Jhon Cero’”, informó la Policía.

Los asesinatos habrían sido cometidos “con el objetivo de disputarse el negocio de la droga y las extorsiones con otras organizaciones con presencia en Tarazá, Cáceres y Caucasia desencadenando una guerra entre estructuras criminales”, según la Policía.

Al verse cercado por las autoridades, que le seguían la pista hacía seis meses, el hombre habría escapado en Medellín y se habría dedicado a la venta de perros calientes y otras comidas rápidas en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de esa ciudad.

Sin embargo, no logró evadir el cerco policial. “Grupos Especiales y de Inteligencia adelantaron operaciones y labores investigativas de alto nivel en esta zona, creando un cerco a este delincuente del que no pudo escapar; y que al verse presionado por las constantes operaciones, trato de evadir a las unidades de inteligencia utilizando como fachada una venta de comidas rápidas callejera”, explicó la fuente.

En contra de ‘Buchepisca’, las autoridades lograron declaraciones juradas, entrevistas, reconocimiento fotográfico, interceptaciones telefónicas, inspecciones judiciales, vigilancias y seguimientos y búsqueda en base de datos avanzadas, las cuales deberá desmentir ante los jueces.



Golpes a Los Caparros

En medio de estas operaciones, la Policía realizó varios allanamientos en los barrios Divino Niño y Villa Garzón de Caucasia, donde aprehendieron a dos menores de 17 años conocidos como ‘La Flaca’ y alias ‘Jawey’, señalados de haber lanzado un artefacto explosivo a la estación de Policía Caucasia el 12 de Julio de 2019.

Ambos deberán dar la cara ante el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes por el delito de terrorismo.

También cayó otro menor de edad de 17 años que tenía en su poder 79 cigarrillos de marihuana listos para ser comercializados en esta zona.

Según la Policía, este 2019 se han capturado 104 integrantes de Los Caparros y el Clan del Golfo.