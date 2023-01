Sancionan a excontralor de Antioquia por escándalo de cirugías estéticas en el Hospital La María

La Procuraduría lo halló culpable de aprovecharse de su cargo para practicarse una liposucción a bajo costo en un centro médico cuyos recursos debía vigilar.

Por esa razón, el órgano de control sancionó al polémico Sergio Zuluaga Peña con “suspensión e inhabilidad especial por seis meses”.

El excontralor de Antioquia, según la Procuraduría, se favoreció al someterse a una liposucción el 16 de abril de 2016.

Pero, para la Procuraduría, él no fue la única persona que se aprovechó de la falta de vigilancia de los recursos del Hospital La María, en cabeza del entonces gerente William Marulanda Tobón.

Tres familiares de Marulanda Tobón también pasaron por quirófanos de esa institución el 15 de noviembre de 2015, el 20 de enero de 2016 y 4 de marzo de 2016 para embellecer sus cuerpos a un menor costo, lo que terminó “afectando los recursos públicos de la salud”, según informó el organismo.

La sanción a Marulanda Tobón por no ejercer la vigilancia y control necesario a los recursos de la entidad fue la destitución del cargo (al que ya había renunciado) y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años.

Marulanda, consideró la Procuraduría, “permitió que se cobraran por costos hospitalarios tarifas por debajo de los estándares establecidos, a particulares a quienes consideraban especiales, generando privilegios que no estaban contemplados por la ley, ni por la junta directiva del hospital”.

Además, la información por medio de la cual la Procuraduría dio a conocer la sanción afirma que Marulanda Tobón omitió “intencionalmente el ejercicio de sus funciones”, y permitió que en 2016 “se realizarán procedimientos médicos con costos inferiores a los usuales, a personas recomendadas por él o por el subgerente” del hospital ubicado en el barrio Castilla de Medellín y en el que habitualmente no se realizaban estos procedimientos.

“Con su actuar el exfuncionario incurrió en prevaricato por omisión (…), vulneró los principios de responsabilidad, moralidad e igualdad, y omitió ejercer su deber de vigilancia y control sobre las funciones esenciales de la entidad, la primera conducta fue calificada como grave a título de dolo, y la segunda, como gravísima a título de dolo ”, aseguró la Procuraduría.

En el caso del excontralor Zuluaga Peña , la Procuraduría determinó que incurrió en falta disciplinaria “al obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, como tarifas especiales y más bajas a las habituales, en una entidad que era auditada por la Contraloría Departamental”.

“Teniendo en cuenta que el investigado ya no se encuentra ejerciendo su cargo, se ordenó realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el artículo 56 del Código Disciplinario Único, lo que representa 82 millones 968 mil 714 pesos”, informó la Procuraduría.

El fallo de primera instancia podrá ser apelado por Zuluaga Peña, que está inmerso en una investigación penal por los mismos hechos , y Marulanda Tobón.