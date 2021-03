Aún no hay pistas de Sara Sofía, supuestamente abandonada sin vida en un caño de Bogotá

A la orilla de un caño del río Tunjuelo, donde solo se ve ropa vieja, es donde la madre de Sara Sofía Galván sostuvo que había dejado el cuerpo sin vida de su hija luego de que supuestamente la encontrara muerta en la cama tras darle comida.

Eso fue lo que, según su hermana Xiomara Galván, le dijo la mujer a ella y a la Policía.

Sara Sofía estaba bajo el cuidado de su tía, pero Carolina, como se llama la mamá de la niña, se la llevó el 15 de enero, la última vez que tuvieron noticias de ella.

"No sabe cuánto me arrepiento de habérsela dejado ese 15 de enero, de que ella se la llevara, yo no pensé que ella me fuera desaparecer la niña", dijo quien velaba por el bienestar de la pequeña.

La menor al parecer estaba viviendo en el barrio María Paz, en el sur de Bogotá, donde reina el silencio, a excepción de una mujer, que habló con Xiomara para reiterarle lo que en un comienzo dijo su hermana.

Sin embargo, la mamá de la pequeña cambió su versión ante la Fiscalía, señaló la tía de la víctima.

"Que en Patio Bonito un día iba, no dice el día tampoco, que dizque una señora se había ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado, pero que ella no sabe ni cómo se llama la señora ni quién es la señora. Yo digo que a la niña la vendieron", expresó angustiada Xiomara, quien fue llamada por las autoridades para ampliar su declaración.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, agregó que ya hay “un trabajo adelantado, el Cuerpo Técnico de Investigaciones tiene los detalles de la investigación como tal, pero nosotros nos hemos sumado a este gran equipo interinstitucional con la Fiscalía, que nos va a permitir esclarecer este hecho en tiempo récord”.

En el barrio María Paz, donde la tía cree que puede estar Sara Sofía, nadie la ha visto y tampoco quieren hablar.