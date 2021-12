Cayeron Las Naranjas: camuflaban droga en frutas y extendieron sus ramas criminales a otros países

La Fiscalía seccional de Bogotá le propinó un golpe a Las Naranjas, una de las bandas que más estupefacientes distribuía en la capital y que, incluso, delinquía en otros países de Suramérica.

El grupo producía, almacenaba y camuflaba la droga en frutas y vehículos.

José Manuel Martínez, director seccional de la Fiscalía, dijo que Los Naranjas tenían dos rutas para transportar los alucinógenos.

“Una de la cocaína y otra de la marihuana; salía desde Puerto Caicedo, Putumayo, pasaba por el Huila, por el Tolima y llegaba a Bogotá. La otra, la de la marihuana, salía de Belalcázar, Cauca, y pasaban por el Tolima y también llegaban a Bogotá”, explicó.

Los estupefacientes camuflados eran distribuidos “sobre todo en Kennedy, en Suba y Usaquén”, reveló el funcionario.

En las investigaciones hicieron interceptaciones telefónicas. En una se escucha a Luis Domingo Franco, alias ‘el Químico’, molesto con una compradora porque no utiliza el lenguaje cifrado para evitar ser descubiertos por los agentes del CTI.

Compradora: ¿Tiene bazuco? Necesito 10 gramos de bazuco, ¿cuánto valen?

Alias ‘el Químico’: De eso no hay nada.

Compradora: ¿De bazuco no tienes?

Alias ‘el Químico’: No hay nada, no me hable, no me hable, que usted no sabe ni hablar.

Según el fiscal Martínez, este miembro de Las Naranjas “es una de las personas que hacía parte y cumplía el rol funcional dentro de la organización, de encargarse de hacer todo en su laboratorio, el tema de la droga. Presuntamente viajaba a otros países y asesoraba presuntamente cómo poder hacer esa transformación del insumo”.

Autoridades capturaron a once personas y un menor de edad, que también hacía parte de la banda, fue aprehendido y cobijado con medida de internamiento preventiva.