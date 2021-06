Claudia López: "el Gobierno nacional monopoliza la compra de vacunas"

La alcaldesa Claudia López habló del proceso de vacunación en Bogotá y dijo que lograr la meta de inmunizar al 70% de la población depende de tres cosas, una de esas, que les den más dosis contra el COVID-19 por semana. Insistió que no se puede porque “el Gobierno nacional monopoliza la compra de vacunas, tiene buenas razones para hacerlo”.

La mandataria capitalina afirmó que la inoculación en la ciudad no va “al ritmo que yo quisiera, vamos bien, no quiero quejarme. Vamos bien, pero podríamos ir mejor”.

¿Han pensado en dar apertura total para quien quiera ir a vacunarse lo haga?

“Esa decisión no la podemos tomar nosotros sino el Ministerio de Salud, pero la tomaríamos felices. ¿Pero dónde están las vacunas? Es que si el Gobierno nacional no nos entrega vacunas y nosotros nos ponemos a decirle a todo el mundo que vaya a vacunarse y no hay vacunas se arma un problema”, dijo Claudia López frente a esa pregunta.

“Lo que nos está trancando, lo que hace que vayamos en el 35% y no en el 60% no es falta de capacidad de poner vacunas en Bogotá, sino falta de que nos entreguen vacunas. Hemos puesto las vacunas que nos entregan, pero nos entregan insuficiente vacuna”, agregó.

Frente a este retraso en la distribución de dosis y la posibilidad de que el Distrito las compre, Claudia López respondió: “no nos dejan, el Gobierno nacional no nos deja, el Gobierno nacional monopoliza la compra de vacunas, tiene buenas razones para hacerlo, pero no nos deja”.

La alcaldesa de Bogotá señaló que hay otros dos factores que también han retrasado la inmunización.

Uno es que la gente no está yendo a aplicarse “su segunda dosis, por favor, no dejen de ir a su cita, nos están dejando citas sin usar de segunda dosis. Si su vacuna es de segunda dosis, y todas las que hemos puesto hasta ahora son de doble dosis, y sumercé solo se pone la primera, queda desprotegido. Así que por favor no falte a la aplicación de su segunda dosis, porque algunos de segunda dosis no están yendo”.

“Segundo, hay gente todavía, como el 15%, que dice ‘yo mejor no me vacuno’; sumercé, por favor, lo único que le va a salvar y cuidar su vida y la de los demás es vacunarse y aún vacunado seguir usando su tapabocas, seguir teniendo distanciamiento, ventilación, de manera que, por favor, todos a vacunarse, todos los días tenemos más de 400 puntos de vacunación”, añadió.

En este momento, detalló Claudia López, solo hay pico y cédula para las personas entre los 45 y 49 años. Aquellos con más de 50 pueden ir a cualquier punto de vacunación, “sea porque acuerda una cita con su EPS o sea porque hace su autoagendamiento de cita en el sitio que le quede mejor en vacunacionbogota.com”.

E insistió en su llamado al Gobierno nacional para que “haga un esfuercito más y nos entregue seguro medio millón de vacunas a la semana, porque nos van entregando por puchitos, a veces tenemos más, a veces tenemos menos, entonces eso nos limita la velocidad a la que podemos vacunar”.

En Bogotá viven 7.834.167 ciudadanos aptos para recibir la vacuna, la meta para alcanzar la inmunidad de rebaño es aplicarla a 5.483.917 y a la fecha se ha aplicado la dosis a un 34,48% (1.890.961 primeras dosis, 799.797 segundas dosis).