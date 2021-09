Cortes de luz en Bogotá para este miércoles 22 de septiembre

Este miércoles, 22 de septiembre, los cortes de luz en Bogotá están programados en distintos barrios de 8 localidades. Se trata de trabajos de ajustes en el servicio, informó Enel Codensa.

Barrios en los que habrá cortes de luz en Bogotá



Localidad Antonio Nariño

Barrio: Ciudad Jardín Sur. Calle 12 sur a Calle 17 sur entre Carrera 11 a Carrera 13. Desde las 6:30 AM hasta las 2:00 PM.

Localidad Chapinero

Barrio: Lago Gaitán. Carrera 15 a Carrera 20 entre Calle 78 a Calle 82. Desde las 8:15 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Engativá

Barrios:

- Las Ferias Occidental. Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 77 a Calle 79. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM.

- Los Álamos. Calle 64 a Calle 66 entre Carrera 90 a Carrera 92. Desde las 7:00 AM hasta las 12:00 PM.

- Tabora. Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 71 a Calle 73. Desde las 1:00 PM hasta las 5:00 PM.

Localidad Kennedy

- El Rubí. Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 77 a Carrera 80. Desde las 7:00 AM hasta las 4:00 PM.

- Roma. Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 77 a Carrera 79. Desde las 7:00 AM hasta las 4:00 PM.

- Timiza C. Calle 40 sur a Calle 42 sur entre Carrera 77 a Carrera 79. Desde las 8:00 AM hasta las 5:30 PM.

Localidad Puente Aranda

Barrio: Comuneros. Carrera 29 a Carrera 32 entre Calle 2 a Calle 5. Desde las 6:30 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Santa Fe

Barrio: Los Laches. Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 7 este a Carrera 9 este. Desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Suba

Barrios:

- Andes Norte. Carrera 64 a Carrera 66 entre Calle 102 a Calle 104. Desde las 1:00 PM hasta las 2:30 PM.

- Britalia. Calle 168 a Calle 171 entre Carrera 55 a Carrera 57. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM.

- Pasadena. Carrera 52 a Carrera 61 entre Calle 102 a Calle 104. Desde la 1:00 PM hasta las 4:30 PM.

- Portales del Norte. Carrera 57 a Carrera 66 entre Calle 166 a Calle 170. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM.

- Puente Largo. Calle 104 a Calle 114 entre Carrera 53 a Carrera 61. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM.

Localidad Usme

Barrios:

- La Esperanza de Usme. Calle 97 sur a Calle 99 sur entre Carrera 0 a Carrera 2. Desde las 8:30 AM hasta las 6:00 PM.

- La Esperanza Sur. Calle 86 sur a Calle 88 sur entre Carrera 7 este a Carrera 11 este. Desde las 7:45 AM hasta las 5:00 PM.