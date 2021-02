El milagro de Arnold: así va la sorprendente recuperación del joven que recibió un tiro en la cara

“Personas de mal corazón me querían ver así, pero si Dios conmigo, quién contra mí”, dice Árnold Andrey Toro mientras sale de la cama en la que pensó iba a quedar postrado tras recibir un disparo en la cara en medio de un atraco, en la puerta de su casa en Bosa, Bogotá, el pasado 3 de octubre.

“Me di cuenta de que los buenos somos más”, afirma mientras muestra los ejercicios que hace y que le han ayudado a dar pasos gigantes para su recuperación tras el ataque sufrido hace cuatro meses.

“No fue un proceso fácil, pero se logró. Así que si yo pude, ustedes también pueden. Ánimo y mil gracias a Dios”, expresó Árnold Andrey Toro, que también envió un mensaje de gratitud a Noticias Caracol y a Biomedical Group, que lo ha apoyado.

El joven, que ahora valora mucho más la vida, ha recuperado el 40% en la movilidad de la mano derecha.

Sobre el par de criminales que casi acaba con su vida por robarle el celular no sabe nada y aunque no ha tenido respuestas de la Alcaldía de Bogotá, de la Policía ni de la Fiscalía, él no se rinde.