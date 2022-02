En colegio señalado de negarle entrada a niña por unos tenis blancos dicen que el papá miente

Desde el Colegio Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en el sur de Bogotá y que según la denuncia de un padre de familia le negó la entrada a una niña de 10 años porque no tenía tenis blancos, dicen que el hombre miente.

En contexto: Denuncian que colegio en Bogotá no dejó entrar a una niña por no tener tenis blancos

El problema empezó cuando Andrey Vergara, papá de la menor, afirmó que le pusieron obstáculos a su hija desde el primer día de clase, el 8 de febrero, cuando no la dejaron entrar “porque no tenía la sudadera, entonces nos tocó adquirir la sudadera para poderla ingresar”.

Agregó que por falta de dinero no le fue posible comprar los tenis blancos que exige el colegio y por eso, como solución inicial, la mandó con un calzado gris, pero en el quinto día de clases le volvieron a negar la entrada a la niña.

“La profesora inmediatamente la vio de pies a cabeza y le dijo ‘usted no puede ingresar porque tiene los tenis grises, acá se le exige que tenga los tenis blancos’; yo le dije ‘¿le va a negar a mi hija el derecho de la educación por no tener unos tenis blancos?’, ella me dijo ‘siga y habla con la coordinadora académica’”, explicó el papá.

Pero Edward Ávila, del área administrativa del colegio, desvirtuó las acusaciones de Andrey.

Según él, “a la estudiante nunca se le negó el ingreso a la institución ni el derecho a su educación, es el propio padre de familia quien se lleva a la estudiante dentro del colegio”.

Al ser preguntado sobre si el papá estaba mintiendo, respondió: “Sí, claro, porque si usted ve uno de los videos que él está publicando en redes sociales, él está grabando un video dentro de la institución, ya cuando él ha hablado con la coordinadora. Cuando la coordinadora no pudo mediar con él, simplemente se lleva a la estudiante”.

Gisela Prieto, mamá de la menor, manifestó que el problema de los tenis blancos tiene afectada psicológicamente a su hija.

“Le dijimos ‘¿tú quieres volver al colegio?, y ella misma dijo: ‘no. mamá, no quiero volver a este colegio’”, señaló.

La Secretaría de Educación de Bogotá advirtió que prima el derecho a la educación y que designó un equipo especial para verificar la denuncia sobre los tenis blancos.