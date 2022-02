Fotógrafo pensó que iba a hacer una sesión con una modelo y acabó golpeado, amarrado y robado

El fotógrafo Daniel Velasco pensó que había sido contratado para hacer una sesión con una modelo en un apartamento amoblado de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, pero resultó siendo víctima de un violento robo.

"Son momentos horribles que uno piensa que de verdad lo van a matar", aseguró antes de narrar lo que vivió tras cruzar la puerta del inmueble.

Cámaras instaladas dentro del edificio donde asaltaron al fotógrafo registraron el ingreso de Daniel al apartamento, donde fue recibido por uno de los presuntos ladrones. Cuando se cerró la puerta, el joven se dio cuenta de que lo iban a atracar.

"Cuando yo entro empezaron de una vez fue golpeándome, de una vez me empezaron a pegar puños en la cabeza, me empezaron a ahorcar encima de un mueble y la chica y otro de los chicos con el cuchillo encima, y el hombre con la pistola apuntándome y con la otra mano ahorcándome", relató.

La dueña del apartamento donde ocurrió el robo también fue víctima de los ladrones, que le habrían presentado cédulas falsas para obtener en arriendo el sitio.

El fotógrafo contó que los delincuentes "se llevaron una cadenita de oro que yo tenía, una manilla de oro, el reloj, un celular, se me robaron el dinero que tenía suelto, no me quitaron la billetera, se llevaron el celular y un televisor de 55 pulgadas que había en el hotel".

La arrendadora informó que "apenas pasó el incidente, yo tengo cámaras por todo el edificio, y se le dieron los videos respectivos a la persona afectada, denuncié y pues estoy aterrada de la inseguridad que hay aquí".

El caso del fotógrafo es solo uno entre tantos asaltos reportados en la localidad de Teusaquillo, donde asesinaron a la periodista de la ONU Natalia Castillo.

En Bogotá, en promedio, se reciben 300 denuncias diarias por robo.