Imputan cargos a tres policías por muerte de sobrino del exconcejal Lucho Díaz

Dos de los uniformados deben responder por homicidio agravado y una patrullera por favorecimiento. Víctima habría fallecido en el CAI, según abogado.

Eugenio Díaz, padre de Jonathan Díaz, sostiene que su hijo no quedó libre, como aseguró la Policía, y “me lo entregaron muerto en el Hospital Santa Clara”.

Según el informe de Medicina Legal, explicó el abogado César Augusto González, la muerte del joven “puede haberse producido 33 horas antes de haber estado en ese lugar, por lo que se puede establecer que la causa de su muerte pudo haber sido en este CAI, donde pudo haber sido agredido por esos agentes policiales (…) al parecer es con el bolillo que ellos cargan, al parecer le causan lesiones en la cabeza”.

No obstante, la Policía de Bogotá, a través de un comunicado, aseveró que el hombre fue detenido el 10 de septiembre por conducir en estado de embriaguez, pero luego fue dejado en libertad y cinco horas después fue encontrado malherido y tendido en una vía del sur de Bogotá.

“Hubiera sido un ladrón de verdad que yo hubiera salido en los medios de comunicación y digo que lo mataron por ratero, y no pasa nada”, expresó.

La familia de Jonathan reconoció que este conducía su taxi en estado de embriaguez antes de ser llevado al CAI de Guacamayas, donde, afirman, fue golpeado.

