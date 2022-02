La historia de Rosa Elvira: una de las primeras vigilantes trans que contrató el Distrito de Bogotá

Por primera vez el distrito de Bogotá empleó hombres y mujeres trans como guardas de seguridad en los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual (CAIDS). En total, son trece las personas que están prestando este servicio. Rosa Elvira Quintero es una de ellas.

“En abril ya empecé a cambiar mi clóset, mi forma, toda esa feminidad que siempre ha estado en mí”, declaró Rosa Elvira.

Desde ese momento, Rosa empezó su transición para convertirse en mujer, recuerda que eso le trajo problemas en su primer trabajo.

“Se me venían muchos obstáculos por mi feminidad, por ser muy femenina. Entonces, yo trataba de dejarme el pelo largo, pero me decían o te lo cortas o te echamos del trabajo. Me tocaba someterme a eso para no perder el trabajo”, agregó Rosa.

No obstante, desde hace seis meses porta un uniforme de guarda de seguridad en un lugar donde puede lucir sin problema su identidad de género. Ella hace parte de los primeros vigilantes trans que trabajan para el Distrito en Bogotá.

Para Rosa, tener este trabajo es una posibilidad de quitar el estigma hacia las personas trans en Colombia.

“De esta manera, estamos no solamente vinculándolos laboralmente en las diferentes posibilidades que hay en la Secretaría de integración social, sino estamos reconociendo su condición de esa diversidad sexual”, indicó Omaira Orduz, directora para la inclusión y familias de la Secretaría de Integración Social.

Rosa dice que le gusta lo que ve en el espejo, está orgullosa y sueña con convertirse en abogada porque quiere defender los derechos de los más desprotegidos y ser inspiración para las mujeres y hombres trans.