Música, velas y abrazos: así despiden a Dilan Cruz frente al Hospital San Ignacio

Quienes se acercan a rendirle tributo coinciden en que su muerte no debe generar más violencia y que tampoco deben ocurrir más casos como este.

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento del joven Dilan Cruz, herido por el Esmad , los homenajes no han parado.

A ritmo de ‘Te busco’, esa canción que Celia Cruz inmortalizó y ahora un saxofonista hace sonar en las calles de Bogotá, decenas de personas se acercan para honrar la memoria del estudiante.

“Así puede terminar Colombia; a eso nos pueden llevar si no nos ponemos las pilas", dice una de las manifestantes que se acercó al hospital.

Todos coinciden en el mensaje que envió la hermana de Dilan : la violencia no es el camino.

“Todas las víctimas que no solamente el Esmad tiene, sino en general una sociedad tan violenta en que vivimos”, señala otra joven.

Entretanto, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, hizo una reflexión: "Que esta muerte horrible, en ningún momento, invite al país a acrecentar las violencias”.

Frente al centro médico ondea una bandera, un símbolo de esa Colombia unida y en paz que todos anhelan.

En contexto:

Noche de homenajes y protestas pacíficas en Bogotá por muerte de Dilan Cruz