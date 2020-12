“No quiso cooperar y le pegué su balazo”: lo que asesino de pasajero del SITP dijo a sus cómplices

Blu Radio reveló apartes de la audiencia en la que se legalizó la captura de alias ‘el Calvo’ , señalado de asesinar a Wilfrido Murcia en un bus del SITP el 15 de diciembre.

En la diligencia, según reveló el medio, también se conoció la declaración de uno de sus supuestos cómplices al que identificaron como Julián y que dio detalles del crimen.

La fiscal del caso leyó el testimonio.

El robo se planeó la noche anterior entre Julián, Jackson (‘el Calvo’) y Estiben en el sur de Bogotá.

Al día siguiente, en la madrugada, el señalado homicida abordó el bus mientras sus cómplices escuchaban lo que pasaba.

“Jackson dice, ‘bueno, con usted no es, maneje despacio, no quiero matar a nadie, los celulares, el que se pare lo mato’”, declaró Julián.

Según él, escuchó que ‘el Calvo’ gritó: “viejo, baje ese palo, no se haga disparar, baje ese palo”. Segundos después se oyeron dos tiros.

“Todo se me salió de control, el viejo no quiso cooperar y se me mandó con un palo y yo le decía: ‘viejo, suelte el palo, no se haga disparar’, y me metió un palazo en la cabeza, sacó un cuchillo y se me mandó encima y pues me tocó pegarle su balazo. Le pegué el primero y quedó como si no le hubiera hecho nada y ahí le pegué el segundo, pero ya sentí que todo el mundo me agarró”, narró Julián sobre lo que le pasó a Jackson.

En la audiencia, se reveló que ‘el Calvo’ cayó al piso mientras que Wilfrido Murcia agonizaba.

La fiscal continuó leyendo la declaración de Julián, en la que expresó que el criminal Jackson “como pudo se tiró a disparar y ya sonó después como un clic y ya le dio un tiro a la puerta y ahí se bajó y huyó del lugar”.