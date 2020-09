Pico y placa en Bogotá: ¿aplica la medida durante la nueva realidad?

La medida de pico y placa en Bogotá durante la nueva realidad, como se ha llamado a la fase que inició desde el primero de septiembre en la capital aún en medio de la pandemia del coronavirus, no aplica.

La alcaldesa Claudia López aclaró a final del mes de agosto que, por el momento, no se activará la medida de pico y placa vehicular, debido a la manera como están organizados los nuevos horarios y el retorno de actividades.

La #NuevaRealidad llegó para quedarse y para demostrar que #BogotáSeSabeMover, por eso, no olvides los horarios y turnos por actividades económicas.



¡Cuidarnos es una responsabilidad de todos, es cultura ciudadana! 👏🏻 pic.twitter.com/m420mWmo80 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 6, 2020

El Distrito ha dicho también que otra de las razones para no reactivar el pico y placa es evitar aglomeraciones en el transporte público. Por lo mismo, ha reforzado el llamado al uso de la bicicleta.

“Estamos viendo trancones y congestión, como la que teníamos anteriormente, pero, por ejemplo, no tendría sentido que le pusiéramos pico y placa al personal de la salud y para la Policía de Transito sería muy difícil controlar parando a todo el mundo preguntándole si están dentro las categorías que están exentas o no. Dentro de la nueva normalidad, por ahora, no tenemos considerado volver al pico y placa”, explicó Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad.