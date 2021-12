¿Quién mató a Ana María Castro? Las versiones que toman fuerza en el caso

La muerte de la joven Ana María Castro sigue siendo una incógnita sin resolver. A días de que finalice el juicio, la teoría de que la universitaria fue arrojada de un vehículo en movimiento es cada vez más débil y, por el contrario, nuevas versiones del crimen cobran fuerza.

Mientras tanto, Paul Naranjo y Julián Ortegón siguen detenidos y acusados de feminicidio agravado, y Mateo Reyes , otro de los protagonistas de la historia, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía, pero ahora desde Estados Unidos.

¿Quién mató a Ana María Castro? Esa es la pregunta que se intenta resolver desde el pasado 6 de septiembre, cuando arrancó el juicio contra dos de los implicados en el homicidio : Paul Naranjo y Julián Ortegón.

Durante este juicio se han revelado múltiples pruebas, testigos y peritos que desvirtuarían la versión de que la joven fue lanzada de una camioneta en movimiento la noche del 5 de marzo del año pasado. Los más comprometedores tienen que ver con un testigo y un nuevo dictamen forense que daría cuenta que la universitaria no fue golpeada.

El testigo que hizo tambalear la teoría planteada por la Fiscalía fue Sergio Esteban García, un joven que se movilizaba esa madrugada en un servicio de transporte particular.

Aseguró que cuando llegó a la zona de la calle 80, donde falleció Ana María Castro, no vio la camioneta Kia manejada por Paul Naranjo. Por el contrario, dijo que había visto a Mateo Reyes, la última persona que vio con vida a Ana María, en un grave estado de alicoramiento. Cuando García le preguntó sobre lo ocurrido, según narró, Mateo Reyes le dio tres versiones diferentes.

“La primera fue que los habían arrojado desde el coche, a los dos. Ahí es donde me fijo que él no estaba nada magullado o con su ropa sucia. La otra fue que me dijo que al momento de ver el horizonte vio que le pegaron con una botella. Y me dice como última versión que él venía siguiéndolos desde un taxi y vio cómo habían arrojado a esta chica desde la camioneta”, aseguró Sergio Esteban García durante el juicio.

En otra de las audiencias que se adelantaron en este juicio, se reveló un testimonio de uno de los testigos de la defensa que cambiaría el rumbo de la investigación. Tiene que ver con la declaración de Alejandro Cuenca, médico general de la Universidad de los Andes, quien aseguró que las lesiones en el cuerpo de Ana María Castro no pueden haber sido producidas por un ser humano. "El ser humano no tiene la fuerza para causar los golpes que tenía la joven Ana María Castro", señaló.

Este y otros testimonios y pruebas serán claves a la hora de tomar una determinación en el caso. Este viernes 3 de diciembre inició la culminación del proceso con la audiencia de alegatos de conclusión.