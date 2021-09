Algunos creen que supuesto meteorito en Barranquilla cura el COVID: la verdad de la enorme piedra

Eduardo Ortega, gerente de la agencia de publicidad Pópuli, reveló la verdad del supuesto meteorito en Barranquilla que causó conmoción entre los ciudadanos. Todo se trató de una campaña publicitaria que busca recaudar donaciones para la puesta en marcha de un complejo social que se construye en el barrio Villas de San Pablo.

El empresario quiso aclarar que la piedra no cayó del espacio exterior y tampoco es milagrosa.

Lo anterior, porque decenas de curiosos fueron al sitio donde estaba el supuesto meteorito en Barranquilla y empezaron, con martillo en mano, a arrancarle pedazos.

“La piedra no es milagrosa, no tiene propiedades curativas, porque me llegó una foto de una señora que vende pedazos de la piedra para hacer infusiones y dice que cura el COVID-19”, cosa que no es cierta, reiteró Ortega en diálogo con Blu Radio.

La verdad sobre el meteorito en Barranquilla tiene que ver con un fin social, y es para ayudar a nu3, una organización social que busca la forma de recaudar fondos para el complejo social que construye en el barrio Villas de San Pablo, con el que esperar generar empleo, educación, alimentación y mejoras de salud, reveló el empresario de la agencia de publicidad.

Misterio resuelto: ¡No es un meteorito! Es la primera piedra del Complejo Social nu3, un proyecto que impactará a miles de personas de la comunidad de Villas de San Pablo en Barranquilla y en todo el país. pic.twitter.com/am8BWAJted — nu3social (@nu3social) September 8, 2021

Dijo que consiguieron una piedra, la pintaron para que se viera más oscura y escribieron jeroglíficos en blanco que eran “el número 3 en diferentes idiomas” para hacer referencia a la organización a la que ayudaban, nu3.

“Hablamos con la Alcaldía, les pedimos apoyo”, y también establecieron contacto con la Policía. Trasladaron la roca con un camión, una grúa con guía telescópica e incluso hicieron un fuego controlado para crear el efecto de la caída, dijo Ortega.

Sin embargo, no esperaban que la campaña del meteorito en Barranquilla generara tanto revuelo y romería de gente que le atribuía poderes mágicos a la piedra.

“Nos preocupamos muchísimo” y por eso decidieron contar la verdad.

La estrategia, reiteró Ortega, tiene solo un fin social para ayudar a la gente de Barranquilla. Sin embargo, el método hizo que algunos recordaron un capítulo de Los Simpson en el que encontraron el supuesto esqueleto de un ángel.

El meteorito en Barranquilla también generó una serie de memes.

ESTO SOLO SE VE EN BARRANQUILLA, EN NINGUNA OTRA PARTE JAJAJAJA #Meteorito #Barranquilla pic.twitter.com/OQQIuNWBpA — Jahir Florez (@JahirFlorez5) September 8, 2021

Por qué se les hace extraño !!#Meteorito pic.twitter.com/SazNJ87CWS — Alfonso David (@alfonsodavidar4) September 8, 2021