Daniella Álvarez y su mejor regalo de Navidad: la pierna biónica para volver a caminar

Daniella Álvarez, ex señorita Colombia y modelo, es la nueva portada de la revista Vea. En la publicación aparece luciendo su pierna biónica luego de que -debido a una isquemia- le practicaran la amputación de parte de su pierna izquierda en junio pasado.

Carlos Andrés Londoño López

Desde ese momento, Daniella ha dado ejemplo de valentía y coraje, convirtiéndose en una figura inspiradora para quienes afrontan situaciones difíciles.

El 6 de diciembre pasado, la modelo contó que su pie derecho tampoco volverá a funcionar.

“Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y él nunca me abandona”, reaccionó en su momento.

Ahora, Álvarez cuenta en la revista que sueña con participar en unos Paralímpicos.