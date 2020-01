“Deprimida en una cama no estoy”: Aída Victoria Merlano se pronuncia sobre recaptura de su mamá

Recalcó que jamás ha dicho que quiere que Aída Merlano esté libre, sino que se le dé una condena justa. Criticó a quienes se han burlado de su situación.

Aída Victoria había estado inactiva en redes sociales luego de enterarse que su mamá había sido recapturada en Maracaibo, junto a su novio.

Pero este miércoles decidió publicar una historia para referirse a lo que ella estaba atravesando “como hija, porque hay gente que eso no le cabe en la cabeza, que (Aída Merlano) es mi mamá, que yo no la puedo ver como una persona que delinquió, es mi mamá, yo no tengo ese pensamiento crítico hacia ella”.

“Obviamente que yo colapsé, me puse muy triste, pero ¿qué pasa? Que yo no me voy a estancar en una cama a pensar ‘a mi mamá le pasó esto’. No. Yo ahora mismo estoy pensando qué voy a hacer yo para contribuir a que esta situación sea lo menos mala posible. Yo tengo una familia a la que apoyar, tengo a un hermano pequeño que necesita de mí y obviamente mi mamá también necesita de mí”.

Aída Victoria insistió en que “deprimida, tirada en una cama, no estoy, porque ahora mismo hay mucha gente que necesita de mí y yo no me puedo dar el lujo de eso”.

Sobre el proceso que enfrenta la excongresista, la joven precisó: “jamás he dicho que quiero que mi mamá esté libre, yo lo que he dicho es que espero que a mi mamá se le dé una condena justa (…) Que se tengan en cuenta los videos donde evidentemente hay policías plantando pruebas en su sede de campaña”.

Y agregó que Merlano “no salió huyendo de la justicia colombiana, ella salió huyendo de la injusticia que no respetó sus garantías”.

Respecto a quienes se mofaron de la recaptura de la excongresista los tildó de crueles y “estúpidos”.

“Yo he tenido que experimentar lo que es despedirse de tu mamá y que te diga ‘yo ya no quiero vivir’, así que probablemente mañana tú despiertes con la noticia de que ‘me suicidé’ (…) Yo cosas crueles las he superado ya”, matizó.